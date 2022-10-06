FIFA 23 Ballon d'Or'u kimlerin kazanacağını öngördü
Dünyaca ünlü futbol video oyunu serisi FIFA'nın son oyunu FIFA 23'te yapılan bir simülasyonla gelecekte Ballon d'Or sahiplerinin Kylian Mbappe ve Erling Haaland olacağını tahmin etti.
Dünyaca ünlü futbol video oyunu FIFA 23'de yapılan bir simülasyon, futbolun gelecek 15 yılının nasıl şekilleneceğine dair ipuçları verdi. Bir Youtube kanalında açılan Kariyer Mod'da, sezonların hepsi simüle edildi ve oyunda Ballon d'Or ödüllerini hangi oyuncuların aldığı incelendi.
Kylian Mbappe ve Erling Haaland'ın damga vurduğu simülasyon, iki oyuncu arasında Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo arasındakine benzer bir rekabet yaşanacağını öngördü.
İşte o simülasyonda yıl yıl Ballon d'OR ödüllerini kazanan oyuncular:
2022 - Kylian Mbappe
2023 - Kylian Mbappe
2024 - Erling Haaland
2025 - Erling Haaland
2026 - Erling Haaland
2027 - Erling Haaland
2028 - Kylian Mbappe
2029 - Kylian Mbappe
2030 - Kylian Mbappe
2031 - Erling Haaland
2032 - Kylian Mbappe
2033 - Ansu Fati
2034 - Gil Alves (Oyunun yarattığı karakter)
2035 - Maciek Kazmarek (Oyunun yarattığı karakter
2036 - Erling Haaland
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