FIFA 23 Ballon d'Or'u kimlerin kazanacağını öngördü

06 Ekim 2022 Perşembe, 15:30

Dünyaca ünlü futbol video oyunu FIFA 23'de yapılan bir simülasyon, futbolun gelecek 15 yılının nasıl şekilleneceğine dair ipuçları verdi. Bir Youtube kanalında açılan Kariyer Mod'da, sezonların hepsi simüle edildi ve oyunda Ballon d'Or ödüllerini hangi oyuncuların aldığı incelendi.

Kylian Mbappe ve Erling Haaland'ın damga vurduğu simülasyon, iki oyuncu arasında Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo arasındakine benzer bir rekabet yaşanacağını öngördü.

İşte o simülasyonda yıl yıl Ballon d'OR ödüllerini kazanan oyuncular:

2022 - Kylian Mbappe

2023 - Kylian Mbappe

2024 - Erling Haaland

2025 - Erling Haaland

2026 - Erling Haaland

2027 - Erling Haaland

2028 - Kylian Mbappe

2029 - Kylian Mbappe

2030 - Kylian Mbappe

2031 - Erling Haaland

2032 - Kylian Mbappe

2033 - Ansu Fati

2034 - Gil Alves (Oyunun yarattığı karakter)

2035 - Maciek Kazmarek (Oyunun yarattığı karakter

2036 - Erling Haaland