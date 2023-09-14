FIFA, 'The Best' adaylarını açıkladı

FIFA'nın her yıl en iyilere verdiği "The Best" ödülünün adayları açıklandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.09.2023 - 18:47
FIFA, 'The Best' adaylarını açıkladı
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FIFA, "The Best" ödülünün adaylarını açıkladı. 

FIFA'dan yapılan açıklamada yılın en iyi erkek oyuncusuna verilecek olan "The Best" ödülü için şu isimler aday gösterildi;

-Julian Alvarez

-Kevin De Bruyne

-Marcelo Brozovic

-İlkay Gündoğan

-Erling Haaland

-Rodri

-Khvicha Kvaratskhelia

-Kylian Mbappe

-Lionel Messi

-Victor Osimhen

-Declan Rice

-Bernardo Silva

FIFA yılın en iyi erkek teknik direktörü adayları;

-Xavi

-Pep Guardiola

-Simone Inzaghi

-Ange Postecoglou

-Luciano Spalletti

Yılın en iyi kadın oyuncusuna verilecek olan "The Best" ödülünün adayları;

-Aitana Bonmati

-Linda Caicedo

-Rachel Daly

-Kadidiatou Diani

-Caitlin Foord

-Marry Fowler

-Alex Greenwood

-Jennifer Hermoso

-Lindsey Horan

-Amanda Ilestedt

-Lauren James

-Sam Kerr

-Mapi Leon

-Hinata Miyazawa

-Salma Paralluelo

-Keira Walsh

FIFA yılın en iyi kadın futbolu teknik direktörü adayları;

-Peter Gerhardsson

-Jonatan Giraldez

-Tony Gustavsson

-Emma Hayes

-Sarina Wiegman


Player Alanı
FIFA The Best ödül

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