FIFA, 'The Best' adaylarını açıkladı
FIFA'nın her yıl en iyilere verdiği "The Best" ödülünün adayları açıklandı.
FIFA, "The Best" ödülünün adaylarını açıkladı.
FIFA'dan yapılan açıklamada yılın en iyi erkek oyuncusuna verilecek olan "The Best" ödülü için şu isimler aday gösterildi;
-Julian Alvarez
-Kevin De Bruyne
-Marcelo Brozovic
-İlkay Gündoğan
-Erling Haaland
-Rodri
-Khvicha Kvaratskhelia
-Kylian Mbappe
-Lionel Messi
-Victor Osimhen
-Declan Rice
-Bernardo Silva
FIFA yılın en iyi erkek teknik direktörü adayları;
-Xavi
-Pep Guardiola
-Simone Inzaghi
-Ange Postecoglou
-Luciano Spalletti
Yılın en iyi kadın oyuncusuna verilecek olan "The Best" ödülünün adayları;
-Aitana Bonmati
-Linda Caicedo
-Rachel Daly
-Kadidiatou Diani
-Caitlin Foord
-Marry Fowler
-Alex Greenwood
-Jennifer Hermoso
-Lindsey Horan
-Amanda Ilestedt
-Lauren James
-Sam Kerr
-Mapi Leon
-Hinata Miyazawa
-Salma Paralluelo
-Keira Walsh
FIFA yılın en iyi kadın futbolu teknik direktörü adayları;
-Peter Gerhardsson
-Jonatan Giraldez
-Tony Gustavsson
-Emma Hayes
-Sarina Wiegman
En Çok Okunan Haberler
-
- Sanık: Kemal Kılıçdaroğlu
- Cübbeli ile Erdoğan arasında 'İmam Hatip' tartışması
- Eski emniyet müdürlerine hakları iade edildi!
- Fatih Erbakan canlı yayında adaylığını açıkladı!
- 'Gök gürültülü' sağanak yağış geliyor!
- Her gün 1 avuç: Bütün sindirim sistemi sorunlarına son
- 'Burası Cumhuriyet Halk Partisi'
- AP'den Türkiye'ye kötü haber
- İmamoğlu'ndan ilk tepki!
- Canlı yayında muhabiri taciz etti: Gözaltına alındı!