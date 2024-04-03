Fiorentina - Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Fiorentina, İtalya Kupası yarı final ilk maçında kendi sahasında Atalanta ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.
İtalya Kupası'nda yarı final heyecanı yaşanıyor.
Vincenzo Italiano yönetimindeki Fiorentina, kendi sahasında Gian Piero Gasperini'nin ekibi Atalanta ile karşı karşıya gelecek.
FİORENTİNA - ATALANTA MAÇI SAAT KAÇTA?
Artemio Franchi Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.
FİORENTİNA - ATALANTA MAÇI HANGİ KANALDA?
İtalyan hakem Maurizio Mariani'nin yöneteceği karşılaşma trtspor.com.tr'den naklen yayımlanacak.
Fiorentina, bir önceki turda karşılaştığı Bologna'yı penaltılarda 5-4 mağlup etmişti.
Atalanta ise Milan deplasmanından 2-1'lik galibiyet ile ayrılmıştı.
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