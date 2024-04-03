Fiorentina - Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fiorentina, İtalya Kupası yarı final ilk maçında kendi sahasında Atalanta ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.04.2024 - 10:31
Fiorentina - Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Abone Ol google-news

İtalya Kupası'nda yarı final heyecanı yaşanıyor.

Vincenzo Italiano yönetimindeki Fiorentina, kendi sahasında Gian Piero Gasperini'nin ekibi Atalanta ile karşı karşıya gelecek.

FİORENTİNA - ATALANTA MAÇI SAAT KAÇTA?

Artemio Franchi Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

FİORENTİNA - ATALANTA MAÇI HANGİ KANALDA?

İtalyan hakem Maurizio Mariani'nin yöneteceği karşılaşma trtspor.com.tr'den naklen yayımlanacak.

Fiorentina, bir önceki turda karşılaştığı Bologna'yı penaltılarda 5-4 mağlup etmişti.

Atalanta ise Milan deplasmanından 2-1'lik galibiyet ile ayrılmıştı.


Fiorentina haberleri Atalanta haberleri İtalya Kupası haberleri canlı haberleri Canlı yayın haberleri

İlgili Haberler

Eski hakemler Galatasaray - Hatayspor maçını değerlendirdi: Golden önce faul var mı?

Eski hakemler Galatasaray - Hatayspor maçını değerlendirdi: Golden önce faul var mı?
Spor yazarları Galatasaray - Hatayspor maçını yorumladı: 'Icardi işini iyi yaparken...'

Spor yazarları Galatasaray - Hatayspor maçını yorumladı: 'Icardi işini iyi yaparken...'
Galatasaray evinde kaybetmiyor!

Galatasaray evinde kaybetmiyor!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

TFF'den kulüplere gözdağı: 'Hiç kimsenin şüphesi olmasın'

TFF'den kulüplere gözdağı: 'Hiç kimsenin şüphesi olmasın'
Acun Ilıcalı’dan hakem tepkisi: ‘Bütün bunların sorumlusu…’

Acun Ilıcalı’dan hakem tepkisi: ‘Bütün bunların sorumlusu…’
Dipdiri bir yüz için mucize öneri! 20 dakikada bebek gibi yapıyor

Dipdiri bir yüz için mucize öneri! 20 dakikada bebek gibi yapıyor
Tarihi genel kuruldan çıkan kararlar: Fenerbahçe’de yönetime 4 yetki verildi!

Tarihi genel kuruldan çıkan kararlar: Fenerbahçe’de yönetime 4 yetki verildi!
iPhone 6 Plus ve iPhone 8 kullananları üzecek haber

iPhone 6 Plus ve iPhone 8 kullananları üzecek haber
Forbes listesinde Türkiye’nin en zengin ismi belli oldu

Forbes listesinde Türkiye’nin en zengin ismi belli oldu
Trabzonspor'dan Mert Müldür ve Batshuayi tepkisi!

Trabzonspor'dan Mert Müldür ve Batshuayi tepkisi!
Antalyaspor evinde üstünlüğünü koruyamadı! Antalyaspor 1 – 1 MKE Ankaragücü

Antalyaspor evinde üstünlüğünü koruyamadı! Antalyaspor 1 – 1 MKE Ankaragücü