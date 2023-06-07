Fiorentina - West Ham United maçı ne zaman, saat kaçta? Fiorentina - West Ham United maçı hangi kanalda?
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin finalinde Fiorentina ile West Ham United karşı karşıya gelecek. Peki Fiorentina - West Ham United maçı ne zaman, saat kaçta? Fiorentina - West Ham United maçı hangi kanalda?
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin finalinde İtalya'nın Fiorentina ile İngiltere'nin West Ham United takımları kozlarını paylaşacak.
FIORENTINA - WEST HAM UNITED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Fiorentina ile West Ham United arasında oynanacak final maçı 7 Haziran Çarşamba (bugün) TSİ 22.00'de başlayacak.
FIORENTINA - WEST HAM UNITED MAÇI HANGİ KANALDA?
Çekya'nın başkenti Prag'daki Eden Arena'da karşılaşacak Fiorentina ile West Ham final mücadelesi TV8'den canlı yayımlanacak.
Geçen sezon ilk kez düzenlenen UEFA Avrupa Konferans Ligi organizasyonunda İtalya temsilcisi Roma, Hollanda'nın Feyenoord takımını 1-0 yenerek kupaya uzanmıştı.
Finalist ekiplerden Fiorentina, İtalya Serie A'da sezonu 8. sırada tamamlarken West Ham United ise İngiltere Premier Lig'i 14. sırada kapattı.
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