Forma sponsorundan Chelsea'ye kötü haber

10 Mart 2022 Perşembe, 21:45

İngiltere Premier Ligi ekibi Chelsea, Rus sahibi sebebiyle zor günler yaşıyor.

İngiltere hükümeti, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sebebiyle Rus iş insanı Roman Abramovich'in mal varlığını dondurma kararı almıştı.

Chelsea'nin forma sponsoru Three şirketi ise son gelişmeler üzerine kulübe olan desteğini çekmeye karar verdiğini açıkladı.

Three'den yapılan açıklamada, İngiltere hükümetinin Rus iş insanı ve Chelsea'nin sahibi Roman Abramovich'e yönelik yaptırım kararlarının ardından kulüpten sponsorluğun geçici olarak askıya alınmasının talep edildiği kaydedildi.

Şirket, Londra ekibinden logosunu formadan çıkarmasını ve stat çevresindeki reklamları da kaldırmasını istedi.