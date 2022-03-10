Forma sponsorundan Chelsea'ye kötü haber
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'nin forma sponsoru Three, anlaşmanın geçici olarak askıya alınmasını talep etti.
İngiltere Premier Ligi ekibi Chelsea, Rus sahibi sebebiyle zor günler yaşıyor.
İngiltere hükümeti, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sebebiyle Rus iş insanı Roman Abramovich'in mal varlığını dondurma kararı almıştı.
Chelsea'nin forma sponsoru Three şirketi ise son gelişmeler üzerine kulübe olan desteğini çekmeye karar verdiğini açıkladı.
Three'den yapılan açıklamada, İngiltere hükümetinin Rus iş insanı ve Chelsea'nin sahibi Roman Abramovich'e yönelik yaptırım kararlarının ardından kulüpten sponsorluğun geçici olarak askıya alınmasının talep edildiği kaydedildi.
Şirket, Londra ekibinden logosunu formadan çıkarmasını ve stat çevresindeki reklamları da kaldırmasını istedi.
İlgili Haberler
- Roman Abramovich'e yaptırım kararının ardından Chelsea'ye lisans verildi
- Muhsin Bayrak Chelsea'ye talip oldu: Heyetimiz bugün görüşmelere başladı
- Milli yıldız Çağlar Söyüncü Chelsea'ye imzayı atıyor
Günün Video Haberi
Video Haberler
- Öğrenciler tatil haberini nefesini tutarak bekledi
- ''Helalleşeceğiz, bir araya geleceğiz''
- Ukrayna'dan kaçış; kafileyle İstanbul'a geldiler
- Türk medyası bunu da gördü; Ayçiçeği yağı ile yıkandı!
- Mıkolayiv ve Çernihiv'de infilak etmeyen bombalar temizl
- Doğu Anadolu'da bin 373 köy yolu kapandı
- İstanbul yolunda 8 kilometrelik TIR ve kamyon kuyruğu
- 'Partinin başına geçmek istiyor'
- Telefonunu tamire gönderdi, hayatının şokunu yaşadı
- Tekirdağ'ın yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı
En Çok Okunan Haberler
- Yoğun kar yağışı nedeniyle YHT sefer sayısı artırıldı
- AB Liderler Zirvesi Fransa'da başladı
- Beyaz Saray'dan Erdoğan-Biden görüşmesi açıklaması
- Fenerbahçe Final Four'da!
- Ağacı budamak istemişti... Yaşlı adamın feci ölümü
- Akılalmaz olayda baba savunma yaptı
- IŞİD yeni liderini duyurdu
- Biden’dan Putin’e krizi tırmandıracak suçlama
- İngiliz kulübe sponsor şoku!
- İspanya'da 11'ler belli oldu!