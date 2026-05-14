Leroy Sane'den Fenerbahçe sorusuna flaş yanıt: 'Benim için hiçbir zaman seçenek olmadı'

Galatasaray forması giyen Leroy Sane, şampiyonluğun ardından açıklamalarda bulundu.

Sane açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

"Kolay bir sezon olmadı. Üç kere üst üste şampiyon olmuş bir Galatasaray vardı. Herkesin gözü Galatasaray’ın üzerindeydi. Sezon başında ben dahil birçok transfer yapıldı, kadro değişti. Bununla baş etmek çok kolay değil ama biz bunu başardık."

UNUTAMADIĞI AN

"Birçok an var ama iki Fenerbahçe maçını diyebilirim, ikincisini kazandık. O daha çok mutlu etti beni. Orada beni mutlu eden şey hem taraftarımızı sevindirdik hem de çok iyi bir oyun oynadık. Bu iyi oyun da beni çok mutlu etti."

FENERBAHÇE SORUSUNA YANIT

- Sezon başında Galatasaray’a gelmeden önce Fenerbahçe’den teklif aldığına dair haberler çıkmıştı. Galatasaray’ı tercih etmesinde en önemli faktör ne oldu?

"Gerçekçi olmak gerekirse benim için tek bir seçenek vardı, o da Galatasaray’dı. Hem taraftarı hem kulübün geçmişi hem büyüklüğü beni en başından beri cezbetti. O yüzden Fenerbahçe benim için hiçbir zaman seçenek olmadı. Fenerbahçe beni cezbetmedi açıkçası. Benim için tek seçenek vardı, o da Galatasaray’dı ve o yüzden burayı seçtim. Bu seçimden dolayı çok mutluyum."

"SEVDİĞİM TARZDA OYNUYORUZ"

"Sevdiğim bir oyun tarzında oynuyoruz. Hücum futbolu oynuyoruz, bu hücum futbolunun içinde kendimi buluyorum. Tarz olarak çok hoşuma giden bir futbol. Bu yüzden takımın içerisinde kendimi çok iyi hissediyorum."

"POTANSİYELİMİZİ GÖSTERDİK"

"Şampiyonlar Ligi’nde iyi maçlar çıkardığımızı düşünüyorum. Galatasaray’ın kim olduğunu ve potansiyelimizi gösterdiğimizi düşünüyorum. Her zaman daha fazlasını hedeflememiz gerekiyor. Seneye de daha sesli bir şekilde Galatasaray’ın kim olduğunu göstermemiz gerekiyor."

"BU POTANSİYELİ GÖRÜYORUM"

"Galatasaray olarak kazanması sürpriz olan takım değil, her maçını kazanmayı hedefleyen ve her rakibe karşı onları yenecek bir potansiyelde bir takım olmamız gerektiğini düşünüyorum. Bu potansiyeli kendimizde görüyorum."

"ONLAR İÇİN SEZON HEDEFİ"

"Ligde özellikle şunu çok hissettim: Bize karşı oynayan her takım Galatasaray’a karşı büyük bir zafer elde etmek için uğraşıyor. Onlar için sezon hedefi gibi bir şey. Bu yüzden burada şampiyon olmak da çok kolay değil. Şampiyonluğun çok değerli olduğunu düşünüyorum."

- Performansını nasıl değerlendiriyor?

"İyi ile çok iyi arasında düşünüyorum. Ama çok daha iyisini yapabileceğimi de biliyorum. Önümüzdeki sezon hedefim daha verimli olmak."

- Okan Buruk hakkında düşüncelerin? Oyun planı içinde kendisini nasıl hissediyor?

"Sadece olumlu şeyler söyleyebilirim. Benim sevdiğim bir oyun tarzında oynuyoruz. Alanlarım var. Tarz olarak çok hoşuma giden bir futbol. Kendimi çok iyi hissediyorum takım içinde."