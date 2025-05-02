Gabriel Sara'dan Premier Lig kararı: Rekor bonservisle ayrılabilir!
Manchester City ile adı anılan Gabriel Sara'ya başka bir Premier Lig ekibi olan Aston Villa'nın da talip olduğu iddia edildi.
Galatasaray'ın sezon başında 18 milyon Euro'luk rekor bedelle Norwich City'den kadrosuna kattığı Gabriel Sara için çarpıcı bir transfer iddiası daha geldi.
Caughtoffside'ın haberine göre, Manchester City ile adı anılan Gabriel Sara'ya Aston Villa da talip oldu.
Aston Villa'nın Sara transferini 40 milyon Euro karşılığında yaz aylarında bitirebileceği iddia edildi.
İNGİLTERE'YE GERİ DÖNMEYE SICAK BAKIYOR
25 yaşındaki futbolcunun da yeniden İngiltere'ye dönmeye sıcak baktığı aktarıldı.
Haberde Sara'nın ayrılığının Galatasaray'a büyük bir darbe vurabileceği belirtildi. Osimhen'in bonservisinin de alınamaması durumunda sarı-kırmızılıların transfer dönemini zorlu geçireceği vurgulandı.
Sara, Galatasaray formasıyla bu sezon 41 maçta süre aldı.
Brezilyalı yıldız bu karşılaşmalarda 2 gol ve 8 asistlik skor katkısı verdi.
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