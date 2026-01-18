Galatasaray, Atletico Madrid maçının hazırlıklarına başladı

Cumhuriyet Gazetesi Logo
18.01.2026 14:40:00
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında karşılaşacağı Atletico Madrid maçı hazırlıklarına başladı.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında 21 Ocak Çarşamba günü sahasında İspanya temsilcisi Atletico Madrid'i konuk edeceği maçın hazırlıklarına başladı.

Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki idman, salonda ısınmayla başladı.

Sahada iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

Galatasaray, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.

