Galatasaray Başkan Adayı Eşref Hamamcıoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli?

11 Haziran 2022 Cumartesi, 00:00

Galatasaray 11 Haziran Cumartesi günü Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu yapılacak.

Sarı-kırmızılı kulübün 103. dönem yönetiminin belirleneceği genel kurul, Galatasaray Lisesi'nde saat 10.00'da başlayacak. Genel kurulda kongre divan heyetinin oluşturulup, açılışın yapılmasının ardından seçimlere geçilecek.

Genel kurulda, oy kullanma hakkına sahip 8 bin 862 üyenin sandık başına gidebileceği duyuruldu.

Kongre üyelerinin oylarını kullanabilmeleri için Galatasaray Lisesi'nde 24 sandık kurulacak ve saat 15.00'te oy kullanma işlemi sona erecek.

Galatasaray'ın olağanüstü genel kurulunda, Dursun Özbek ile Eşref Hamamcıoğlu başkanlık yarışı verecek. Genel kurul üyeleri Dursun Özbek için kırmızı, Eşref Hamamcıoğlu için de sarı renkte basılan oy pusulalarını kullanacak. Peki Galatasaray'da daha önce başkanlık görevini yürüten Eşref Hamamcıoğlu kimdir?

EŞREF HAMAMCIOĞLU KİMDİR?

Eşref Hamamcıoğlu, 1954 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. 1975 yılında Galatasaray Lisesi'nden mezun olduktan sonra 1980 yılında Sorbonne 'Üniversitesi İşletme Bölümü'nü bitirdi.

1981-1992 yılları arasında Tekfen Holding'e bağlı grup şirketlerinde çeşitli kademelerde yöneticilik yaptı. 1992-2012 yılları arasında Sodexo'da Kurucu Genel Müdür ve CEO olarak görev yapmıştır. Ayrıca 1994-1998 yılları arasında Sayın Duygun Yarsuvat ve merhum Anıl Büyükeroğlu, başkanlıklarında Galatasaraylılar Derneği Yönetim Kurulu'nda ve 2001-2002 döneminde Sayın Mehmet Cansun başkanlığında Galatasaray Spor Kulübü'nde Muhasip üye olarak çalışmıştır. Türk-Fransız Ticaret Derneği, TÜSİAD, Türkiye Olimpiyat Komitesi üyesidir. İngilizce ve Fransızca bilmektedir.

Evli ve bir çocuk babasıdır.