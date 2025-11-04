Galatasaray'da 2 eksik: Ajax maçı kamp kadrosu belli oldu!

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında deplasmanda Ajax'a konuk olacak.
Sarı-kırmızılılar, Ajax maçı kamp kadrosunu açıkladı. Yunus Akgün ve İlkay Gündoğan Galatasaray'ın kafilesinde yer almadı.
Galatasaray'ın kamp kadrosu şu şekilde:
