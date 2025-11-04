Cumhuriyet Gazetesi Logo
Galatasaray'da 2 eksik: Ajax maçı kamp kadrosu belli oldu!

Galatasaray'da 2 eksik: Ajax maçı kamp kadrosu belli oldu!

4.11.2025 16:47:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Galatasaray'da 2 eksik: Ajax maçı kamp kadrosu belli oldu!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında çarşamba günü deplasmanda Ajax ile karşılaşacak Galatasaray, kamp kadrosunu açıkladı.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında deplasmanda Ajax'a konuk olacak. 

Sarı-kırmızılılar, Ajax maçı kamp kadrosunu açıkladı. Yunus Akgün ve İlkay Gündoğan Galatasaray'ın kafilesinde yer almadı.

Galatasaray'ın kamp kadrosu şu şekilde:

Image

İlgili Konular: #galatasaray #yunus akgün #uefa şampiyonlar ligi #ajax

İlgili Haberler

Galatasaray maçında sakatlanmıştı: Stefan Savic'in son durumu belli oldu!
Galatasaray maçında sakatlanmıştı: Stefan Savic'in son durumu belli oldu! Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray ile 0-0 berabere kaldıkları maçta sakatlanan Trabzonsporlu Stefan Savic'in son durumu belli oldu.
Kulüp doktoru Yener İnce açıkladı: Galatasaray'da Yunus Akgün gelişmesi!
Kulüp doktoru Yener İnce açıkladı: Galatasaray'da Yunus Akgün gelişmesi! UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında deplasmanda Ajax ile karşılaşacak Galatasaray'da milli oyuncu Yunus Akgün'ün yapılan son antrenmanı tamamlayamadığı öğrenildi.
Galatasaray 13 yıl sonra UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bir ilkin peşinde!
Galatasaray 13 yıl sonra UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bir ilkin peşinde! UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında çarşamba günü deplasmanda Ajax ile karşılaşacak temsilcimiz Galatasaray, 13 yıl sonra bir ilki başarmak istiyor.