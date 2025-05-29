Galatasaray'da Fernando Muslera'ya yeni görev!

Galatasaray'da Fernando Muslera'nın vedası için basın toplantısı düzenlendi.

Galatasaray'dan ayrılacağını açıklayan Muslera, futbolu bırakmayacağını ancak kariyerine ülkesine daha yakın bir yerde devam etmek istediğini söyledi.

Fernando Muslera'ya basın toplantısında Galatasaray Başkanı Dursun Özbek de eşlik etti. Özbek, Muslera ile yapılan yeni anlaşmayı açıkladı.

"PROTOKOL İMZALADIK"

Dursun Özbek, "Nando'ya veda etmiyorum, çünkü dünya futbolunda önemli bir yeri olduğunu düşünüyorum. Bundan sonraki dönemde Galatasaray'a hizmet etmeye devam edecek. Kendisiyle protokol de imzaladık. Galatasaray'ın başarısı için uluslararası alanda bizi temsil edecek" dedi.

"ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE PAYLAŞACAĞIM"

Sözlerine devam eden Dursun Özbek, "Türkiye'nin en büyük kulübüyüz. Buradaki varlığımızı bütün dünya üzerinde geliştirmek ve Galatasaray'ı daha da tanıtmak için bir projemiz var. Fernando Muslera bu projenin bir parçası. Galatasaray'ın uluslararası projeleri var. Multi club gibi. Nando bu projemizin parçası. Güney Amerika ile ilgili bir parçası. Galatasaray'da devam etmesini çok istedim ama memleketinde dönmeyi tercih etti. Bunu da anlıyorum. Galatasaray'a hizmeti bitmedi. Nando ile yaptığımız işleri önümüzdeki günlerde paylaşacağım. Galatasaray'a hizmet süresi bitmedi, farklı bir şekilde devam edecek" dedi.

Dursun Özbek, son olarak, "Muslera ile tartıştığımız konu... Önemli olan nokta şu, Galatasaray bir his takımı. Baba Gündüz'ün dediği gibi... Muslera, Galatasaray'a hizmet etmek isteyen birisi. Sahalarda eksikliğini hissedeceğiz ama hizmeti devam edecek. Başkan ve yönetim olarak isteğimiz bu. Daha çok taze... Memleketine dönsün... Ona söz verdim, memleketinde ziyaret edeceğim ve bu işbirliğinin detaylarını görüşeceğiz" sözlerini sarf etti.