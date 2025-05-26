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Okan Buruk'tan Fernando Muslera açıklaması: 'Duygusal bir reaksiyon verdi'

Okan Buruk'tan Fernando Muslera açıklaması: 'Duygusal bir reaksiyon verdi'

26.05.2025 17:47:00
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Cumhuriyet Spor
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Okan Buruk'tan Fernando Muslera açıklaması: 'Duygusal bir reaksiyon verdi'

Süper Lig'de 25. kez şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, Uruguaylı kaleci Fernando Muslera'nın takımdaki geleceği hakkında konuştu.

Süper Lig'de 25. şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'da Fernando Muslera'nın ayrılığı camiada büyük ses getirirken, teknik direktör Okan Buruk, kaptanın vedasına dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"DUYGUSAL BİR REAKSİYON VERDİ"

Arma Spor'a konuşan Buruk, Muslera'ya yönelik zaman zaman sosyal medyada oluşan homurdanmaların etkisinin olup olmadığı yönündeki soruya şu yanıtı verdi:

"Yani oldu, o zaman da duygusal bir reaksiyon verdi, konuştuk. 'Bana da oluyor, ben ne yapayım?' dedim. Sosyal medyada oluyor, bana da var. Başkana da var. Bu oluyor yani, aslında çok takılıp kalmamak lazım. Bugün böyle konuşurlar, iki üç hafta sonra üç tane top kurtarırsın, kahraman olursun."

"MUSLERA'YI UZUN SÜRE BEKLEDİK"

Muslera'nın kararının ardından kaleci transferiyle ilgili hazırlıkların olduğunu da belirten Buruk, süreci şöyle anlattı:

"Aslında biz uzun süre Muslera'yı bekledik. Geçen haftaya kadar bekledik. Bununla ilgili çalışmalarımız var. Hazırlıklarımızı yaptık. Önümüzdeki hafta net şekilde ortaya çıkarırız. Osimhen'e göre şekillenecek bir şey var."


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