Galatasaray'dan Leroy Sane için KAP açıklaması geldi!

Galatasaray, yeni sezon öncesi Bayern Münih'ten ayrılan Leroy Sane'nin transferinde mutlu sona ulaştı.

Sarı-Kırmızılılar, Leroy Sane ile transfer görüşmelerine başlandığını KAP'a bildirdi. Leroy Sane, menajer George Gardi ile birlikte İstanbul'a gelmek üzere yola çıktı. Alman yıldızın 01:30 sularında İstanbul'da olması bekleniyor.

Yıldız oyuncu sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmi imzayı atacak.

Öte yandan Galatasaray YouTube kanalında Leroy Sane için uçak takip yayını başladı.

ANLAŞMA ŞARTLARI

Athletic'te yer alan habere göre de Galatasaray, Leroy Sane ile 3 yıllık sözleşme konusunda el sıkıştı. Haberde Sane ile yıllık net 15 milyon euroya kadar çıkan bir ücret konusunda anlaşıldığı vurgulandı.

Öte yandan Foot Mercato ise Galatasaray'ın Leroy Sane ile yıllığı 11 milyon eurodan 3 senelik anlaşma sağladığını belirtti.