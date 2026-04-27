Galatasaray'dan RAMS Park'ta taraftara açık antrenman!

27.04.2026 20:18:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Süper Lig'in 32. haftasında cumartesi günü deplasmanda Samsunspor ile karşılaşacak Galatasaray, sarı-kırmızılı taraftarlara açık bir antrenman yapılacağını duyurdu.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıkları kapsamında taraftarıyla buluşmaya hazırlanıyor. 

Kulüpten yapılan açıklamaya göre sarı-kırmızılı ekip, taraftara açık özel bir antrenman gerçekleştirecek.

STADYUMDA TARAFTARA AÇIK ANTRENMAN

Galatasaray, 29 Nisan Çarşamba günü RAMS Park'ta taraftarların katılacağı bir antrenman yapacak. "Hedef 26" parolasıyla çalışmalarını sürdüren takım, Samsunspor maçı öncesi taraftarıyla moral buluşması gerçekleştirecek.

Kulüp yetkilileri, antrenmanın saati, giriş koşulları ve Passolig zorunluluğu gibi ayrıntıların kısa süre içinde duyurulacağını bildirdi.

