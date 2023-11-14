Galatasaray Ekmas - Benfica maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Galatasaray Ekmas, FIBA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında kendi sahasında Benfica ile karşılaşacak. Zorlu mücadele saat 20:00'de başlayacak.
Galatasaray Ekmas Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi G Grubu 3. haftasında Portekiz'in Benfica ekibini konuk edecek.
GALATASARAY EKMAS - BENFİCA MAÇI SAAT KAÇTA?
Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.
GALATASARAY EKMAS - BENFİCA MAÇI HANGİ KANALDA?
Zorlu mücadele Tivibu Spor 1 kanalından naklen yayımlanacak.
Dört takımın yer aldığı grupta ilk iki maçını kaybeden Galatasaray Ekmas, son sırada bulunuyor.
Grupta birer galibiyet ve mağlubiyeti olan Benfica ise averajla ikinci sırada yer alıyor.
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