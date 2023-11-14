Galatasaray Ekmas - Benfica maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Galatasaray Ekmas, FIBA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında kendi sahasında Benfica ile karşılaşacak. Zorlu mücadele saat 20:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.11.2023 - 10:40
Galatasaray Ekmas - Benfica maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Abone Ol google-news

Galatasaray Ekmas Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi G Grubu 3. haftasında Portekiz'in Benfica ekibini konuk edecek.

GALATASARAY EKMAS - BENFİCA MAÇI SAAT KAÇTA?

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.

GALATASARAY EKMAS - BENFİCA MAÇI HANGİ KANALDA?

Zorlu mücadele Tivibu Spor 1 kanalından naklen yayımlanacak.

Dört takımın yer aldığı grupta ilk iki maçını kaybeden Galatasaray Ekmas, son sırada bulunuyor.

Grupta birer galibiyet ve mağlubiyeti olan Benfica ise averajla ikinci sırada yer alıyor.


galatasaray Galatasaray EKMAS Benfica FIBA Şampiyonlar Ligi canlı Canlı yayın

İlgili Haberler

İngiliz ekipten Galatasaraylı yıldıza yakın takip!

İngiliz ekipten Galatasaraylı yıldıza yakın takip!
Manchester United açıkladı: Galatasaray maçında yok!

Manchester United açıkladı: Galatasaray maçında yok!
Bayern Münih Teknik Direktörü Thomas Tuchel'den Galatasaray itirafı!

Bayern Münih Teknik Direktörü Thomas Tuchel'den Galatasaray itirafı!

En Çok Okunan Haberler