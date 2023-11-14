Galatasaray Ekmas - Benfica maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yayınlanma: 14.11.2023 - 10:40

Güncelleme: 14.11.2023 - 10:40

Galatasaray Ekmas Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi G Grubu 3. haftasında Portekiz'in Benfica ekibini konuk edecek.

GALATASARAY EKMAS - BENFİCA MAÇI SAAT KAÇTA?

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.

GALATASARAY EKMAS - BENFİCA MAÇI HANGİ KANALDA?



Zorlu mücadele Tivibu Spor 1 kanalından naklen yayımlanacak.

Dört takımın yer aldığı grupta ilk iki maçını kaybeden Galatasaray Ekmas, son sırada bulunuyor.

Grupta birer galibiyet ve mağlubiyeti olan Benfica ise averajla ikinci sırada yer alıyor.