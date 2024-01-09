Galatasaray Ekmas - Bertram Derthona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Galatasaray Ekmas, FIBA Şampiyonlar Ligi play-in turu ikinci maçında kendi evinde Bertram Derthona ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele saat 20:00'de başlayacak.
Galatasaray Ekmas, Basketbol Şampiyonlar Ligi play-in turu ikinci maçında İtalya temsilcisi Bertram Derthona'yı konuk edecek.
GALATASARAY - BERTRAM DERTHONA MAÇI SAAT KAÇTA?
Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılacak maç, saat 20.00'de başlayacak.
GALATASARAY - BERTRAM DERTHONA MAÇI HANGİ KANALDA?
Müsabaka, Tivibu Spor kanalından yayımlanacak.
Sarı-kırmızılı ekip, İtalya'da oynanan ilk maçı 71-70 kazandı. Galatasaray, taraftarı önünde galip gelmesi durumunda son 16 turuna yükselecek.
Karşılaşmayı Bertram Derthona'nın kazanması halinde ise tur atlayan takım, 17 Ocak Çarşamba günü İtalya'da oynanacak üçüncü ve son maçta belli olacak.
En Çok Okunan Haberler
-
- Fatih Camisi imamına bıçaklı saldırı!
- Gold Film'den 'Kızıl Goncalar' açıklaması
- FOX TV'yi Suudi Arabistan mı alıyor?
- Binayı taş ve sopa yağmuruna tuttular!
- Selvi'den, Ali Koç'a 'Erdoğan'lı yanıt
- Metroda 'Tevhid bayrağı' tartışması
- İbo Show'daki 'filtre'ye ilişkin açıklama: 'Mağdurum'
- İstanbul’da toplu taşımaya zam!
- İYİ Parti'den 'Can Atalay' resti!
- Duyan İmamoğlu'nu hatırladı