Galatasaray Ekmas - Bertram Derthona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Galatasaray Ekmas, FIBA Şampiyonlar Ligi play-in turu ikinci maçında kendi evinde Bertram Derthona ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele saat 20:00'de başlayacak.

AA
Yayınlanma: 09.01.2024 - 10:55
Galatasaray Ekmas - Bertram Derthona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Galatasaray Ekmas, Basketbol Şampiyonlar Ligi play-in turu ikinci maçında İtalya temsilcisi Bertram Derthona'yı konuk edecek.

GALATASARAY - BERTRAM DERTHONA MAÇI SAAT KAÇTA?

Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılacak maç, saat 20.00'de başlayacak.

GALATASARAY - BERTRAM DERTHONA MAÇI HANGİ KANALDA?

Müsabaka, Tivibu Spor kanalından yayımlanacak.

Sarı-kırmızılı ekip, İtalya'da oynanan ilk maçı 71-70 kazandı. Galatasaray, taraftarı önünde galip gelmesi durumunda son 16 turuna yükselecek.

Karşılaşmayı Bertram Derthona'nın kazanması halinde ise tur atlayan takım, 17 Ocak Çarşamba günü İtalya'da oynanacak üçüncü ve son maçta belli olacak.


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