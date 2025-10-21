Cumhuriyet Gazetesi Logo
Galatasaray MCT Technic - Würzburg Baskets maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

21.10.2025 10:02:00
Güncellenme:
AA
Galatasaray MCT Technic, FIBA Şampiyonlar Ligi'nin 3 haftasında kendi evinde Würzburg Baskets ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele saat 20:00'de başlayacak.

Galatasaray MCT Technic Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi E Grubu'nun üçüncü haftasında Almanya'nın Würzburg Baskets takımını konuk edecek.

GALATASARAY - WÜRZBURG BASKETS MAÇI SAAT KAÇTA?

Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki mücadele saat 20.00'de başlayacak.

GALATASARAY - WÜRZBURG BASKETS MAÇI HANGİ KANALDA?

Zorlu mücadele TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı olarak yayımlanacak.

Grubunda daha önce oynadığı 2 maçtan da galibiyetle ayrılan sarı-kırmızılı ekip, ilk hafta Bosna Hersek'in ekibini Igokea m:tel'i 94-82, ikinci haftada ise İtalya'nın Pallacanestro Trieste takımını deplasmanda 91-90 yendi.

E Grubu'nda yenilgisi bulunmayan Würzburg Baskets ise Pallacanestro Trieste'yi 78-63, Igokea m:tel'i 70-68 mağlup etti.

İlgili Konular: #Almanya #galatasaray #FIBA Şampiyonlar Ligi

