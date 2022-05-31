Galatasaray Nef - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

31 Mayıs 2022 Salı, 09:53

ING Basketbol Süper Ligi'nde Anadolu Efes ile Galatasaray Nef arasındaki play-off yarı final serisinin üçüncü maçı bugün oynanacak.

Galatasaray Nef'in ev sahipliğinde Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak. Mücadele TRT Spor Yıldız ve Tivibu Spor'dan naklen yayınlanacak.

Eşleşmede Anadolu Efes'in ev sahipliğinde yapılan ilk iki maçta takımlar birer galibiyet elde etti. Serinin ilk maçını Galatasaray Nef 105-70 kazanırken, Anadolu Efes ikinci müsabakadan 91-77 galip ayrıldı.

Toplamda üç galibiyet alan takımın finale yükseleceği eşleşmede dördüncü maç yine Galatasaray Nef'in ev sahipliğinde 2 Haziran Perşembe günü aynı salonda yapılacak.

TÜRKİYE'DE 1624. MAÇI

Anadolu Efes, Galatasaray Nef maçı ile birlikte Türkiye'deki 1624. resmi maçına çıkacak. Efes, bugüne kadar ING Basketbol Süper Ligi'nde 1485, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda 23, Türkiye Kupası'nda 112, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Kupası'nda iki ve Gençlik ve Spor Bakanlığı Kupası'nda bir kez mücadele etti.

ING Basketbol Süper Ligi'nde 1486. maçına çıkacak olan Anadolu Efes, ligde bugüne kadar oynadığı 1485 karşılaşmada 1157 galibiyet, 325 mağlubiyet ve 3 beraberlik elde etti. (Galibiyet yüzdesi: % 77,91)

GALİBİYET SAYISINDA EFES ÖNDE!

Anadolu Efes ile Galatasaray Nef arasında bugüne kadar oynanan 119 karşılaşmada Efes, 89 galibiyet ve 30 mağlubiyet elde etti.

İki ekip arasında Türkiye Ligi'nde oynanan 110 karşılaşmada Anadolu Efes 81 galibiyet alırken, Galatasaray 29 kez sahadan galip ayrıldı.

Türkiye Kupası'nda iki takım arasında oynanan sekiz karşılaşmanın yedisinden Anadolu Efes galibiyet ile ayrılırken, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Anadolu Efes ve Galatasaray Nef arasında bugüne kadar oynanan tek karşılaşmayı Anadolu Efes kazandı.