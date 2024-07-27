Galatasaray - Parma maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Galatasaray, hazırlık maçında İtalyan temsilcisi Parma ile karşılaşacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.07.2024 - 09:22
Galatasaray - Parma maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Galatasaray Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıkları kapsamında İtalya temsilcisi Parma ile özel maçta karşı karşıya gelecek.

İkinci etap kamp çalışmaları için Avusturya'nın Steiermark eyaletinin Liezen bölgesindeki Irdning'de bulunan sarı-kırmızılılar, İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) yeni takımı Parma ile karşılaşacak.

Avusturya temsilcisi LASK'ın ev sahipliğinde düzenlenen "Summer Series Upper Austria" turnuvası kapsamındaki müsabaka, Linz kentindeki Raiffeisen Arena'da oynanacak ve (TSİ) 20.30'da başlayacak. Karşılaşma D Smart'tan yayınlanacak.

Sarı-kırmızılı takım, bu müsabakanın ardından Avusturya kampını tamamlayarak İstanbul'a dönecek.

Sezon öncesi hazırlık maçlarında LASK'a 3-2, Almanya 2. Futbol Ligi temsilcisi Fortuna Düsseldorf'a ise 5-2 yenilen Galatasaray, Slovakya'nın Trencin takımını 4-1, Serie A temsilcisi Lecce'yi de 2-1 mağlup etmişti.


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