Galatasaray - Parma maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Galatasaray, hazırlık maçında İtalyan temsilcisi Parma ile karşılaşacak.
Galatasaray Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıkları kapsamında İtalya temsilcisi Parma ile özel maçta karşı karşıya gelecek.
İkinci etap kamp çalışmaları için Avusturya'nın Steiermark eyaletinin Liezen bölgesindeki Irdning'de bulunan sarı-kırmızılılar, İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) yeni takımı Parma ile karşılaşacak.
Avusturya temsilcisi LASK'ın ev sahipliğinde düzenlenen "Summer Series Upper Austria" turnuvası kapsamındaki müsabaka, Linz kentindeki Raiffeisen Arena'da oynanacak ve (TSİ) 20.30'da başlayacak. Karşılaşma D Smart'tan yayınlanacak.
Sarı-kırmızılı takım, bu müsabakanın ardından Avusturya kampını tamamlayarak İstanbul'a dönecek.
Sezon öncesi hazırlık maçlarında LASK'a 3-2, Almanya 2. Futbol Ligi temsilcisi Fortuna Düsseldorf'a ise 5-2 yenilen Galatasaray, Slovakya'nın Trencin takımını 4-1, Serie A temsilcisi Lecce'yi de 2-1 mağlup etmişti.
Spor Haberleri
- Galatasaray'dan Tete tepkisi
- Arabistan'dan Semih Kılıçsoy hamlesi!
- Bayern Münih'ten Tah için yeni teklif!
- Hatayspor'dan transfer açıklaması!
- Beşiktaş'ın hazırlık maçında rakibi Gençlerbirliği
- Bodrum FK, Murat Sipahioğlu ile anlaştı!
- U16 Kadın Milli Takımımız Karadağ'ı devirdi!
- Galatasaray'ın Avusturya'daki son rakibi Parma
- Fenerbahçe'den TFF'ye ziyaret!
- TRT olimpiyat yayınını kesti!
En Çok Okunan Haberler
-
- İBB'den flaş 'SGK borcu' açıklaması
- İktidara yakın anketçiden 'CHP' açıklaması
- 'Oflu duruşuna, ellerine sağlık…'
- 'Erdoğan'ın talimatıyla darbe girişimi var'
- 'Bu işi çözün, sorumluları hesaba çekin' talimatı
- TRT olimpiyat yayınını kesti!
- Özgür Özel'den savcılığın TÜİK kararına jet yanıt
- Tuğrul Türkeş Bakan Tunç'u hedef aldı
- 'Hamas liderini meclise davet edelim'
- Hibrit araçlarda ÖTV düzenlemesine gidildi