Galatasaray Petrol Ofisi - Fenerbahçe Petrol Ofisi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde Galatasaray Petrol Ofisi B Grubu'nun 11. haftasında Fenerbahçe Petrol Ofisi'ni konuk edecek. Galatasaray Petrol Ofisi - Fenerbahçe Petrol Ofisi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Galatasaray Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı ile Fenerbahçe Petrol Ofisi B Grubu'nun 11. haftasında karşı karşıya gelecek.
GALATASARAY - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde 15 Ocak 2023 Pazar günü (bugün) oynanacak olan mücadele saat 15.00'te başlayacak.
GALATASARAY - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?
Derbi mücadelesi S Sport Plus, Galatasaray TV ve Fenerbahçe TV ekranlarından canlı olarak yayımlanacak.
Sarı-kırmızılılar, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi B Grubu'nun 10. haftasında deplasmanda karşılaştığı Trabzonspor'u 6-2 mağlup etmişti. Fenerbahçe Petrol Ofisi ise geçtiğimiz hafta konuk ettiği Adana İdmanyurduspor ekibini 1-0 yendi.
Galatasaray Petrol Ofisi, oynadığı 10 maçta 9 galibiyet ve 1 mağlubiyet alarak elde ettiği 27 puanla ligde ikinci sırada yer alıyor.
Ligde 22 puanı bulunan Fenerbahçe Petrol Ofisi ise 7 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik elde etti.
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