Galatasaray - Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yayınlanma: 08.03.2024 - 09:39

Güncelleme: 08.03.2024 - 09:39

Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak.

RAMS Park'ta yapılacak maç, saat 20.00'de başlayacak ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.

Karşılaşmayı hakem Bahattim Şimşek yönetecek.

Galatasaray, ligin geride kalan 28 maçlık bölümünde 24 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayarak 75 puan topladı. Sarı-kırmızılılar, haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 2 puan önünde lider girdi.

Çaykur Rizespor ise 11'er galibiyet ile mağlubiyet ve 6 beraberlikle 39 puan elde etti. Karadeniz ekibi, 29. hafta öncesinde averajla RAMS Başakşehir'in ardında 7. sırada yer aldı.

Galatasaray, iki takım arasında ligin ilk yarısında Çaykur Didi Stadı'nda yapılan maçtan 1-0 galip ayrılmıştı.

G.SARAY'DA 4 İSİM SAKAT

Sarı-kırmızılı takımda 4 futbolcu karşılaşmada forma giyemeyecek.

Sergio Oliveira'nın yanı sıra sakatlıkları bulunan Abdülkerim Bardakcı, Serge Aurier ve Davinson Sanchez Çaykur Rizespor'a karşı mücadele edemeyecek.

Galatasaray'da Davinson Sanchez, Hakim Ziyech, Kaan Ayhan ve Kerem Aktürkoğlu, müsabaka öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Fernando Muslera, Barış Alper Yılmaz, Kaan Ayhan, Victor Nelsson, Derrick Köhn, Lucas Torreira, Kerem Demirbay, Tete, Dries Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Mauro Icardi

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Taha Şahin, H. Alikulov, Emirhan Topçu, C. Hojer, Muammer Sarıkaya, Jonjo Shelvey, Gustavo, I. Olawoyin, B. Akintola, M. Minchev

G.SARAY İLE RİZESPOR 44. RANDEVUDA

Galatasaray ile Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında 44. kez karşı karşıya gelecek.

Taraflar arasında 1979-1980 sezonundan itibaren yapılan 43 lig maçından 29'unu Galatasaray, 7'sini Rizespor kazandı, 7 karşılaşmada da eşitlik bozulmadı.

Sarı-kırmızılı ekibin 100 golüne, yeşil-mavililer 44 golle karşılık verebildi.

RİZESPOR'DA SON DURUM

Ligde son hafta sahasında Mondihome Kayserispor'u 3-0 yenen Rize temsilcisi, 39 puan ve averaj ile 7. sırada bulunuyor.

Çaykur Rizespor'da sakatlığı nedeniyle ameliyat olan Benhur Keser ile takımdan ayrı çalışan Laine kadroda yer alamayacak.

Kasık ağrısı sebebiyle hafta boyunca doktor kontrolünde çalışan Dal Varesanovic'in ise kafileye dahil edildi. Bu oyuncunun oynayıp oynayamayacağı ile ilgili son karar sağlık kurulu raporuyla maç saatinde verilecek.

Ligin ilk yarısında Rize'de oynanan mücadeleyi yeşil-mavililer 1-0 kaybetmişti.

OKAN BURUK'UN GÖZÜ LUCESCU'NUN REKORUNDA

Çaykur Rizespor'u konuk edecek Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, sarı-kırmızılı takımın başında iç sahada üst üste kazanma rekorunu egale etmek istiyor.

Geçen sezonun başında çalıştırmaya başladığı sarı-kırmızılı takımla ilk yılında Süper Lig şampiyonluğu yaşayan Okan Buruk, geride kalan sürede birçok rekora da imza attı.

Tecrübeli teknik adam, Süper Lig'de geçen sezon son 3, bu sezon da 14 iç saha karşılaşmasından galibiyetle ayrılarak 17 maçlık galibiyet serisi yakaladı. Buruk, iç saha serisindeki 14. galibiyette Gündüz Kılıç'ın Galatasaray'ın başında evinde üst üste en çok maç kazanan Türk teknik adam rekoruna ortak oldu.

Sonrasında kırdığı rekoru geliştirerek 17 maça çıkaran Buruk'un Mircea Lucescu'nun 18 maçlık iç saha galibiyet rekoruna ortak olmasına sadece 1 galibiyet kaldı.

Lucescu, Galatasaray'ın başında Mayıs 2001-Mayıs 2002 arasında iç sahada 18 maçlık galibiyet serisi yakalayarak rekor kırmıştı. Okan Buruk, yarınki Çaykur Rizespor mücadelesinden galibiyetle ayrılması durumunda Rumen teknik adamın rekoruna ortak olacak.

İKİNCİ KEZ 10 MAÇLIK SERİ PEŞİNDE

Okan Buruk'un öğrencileri, Çaykur Rizespor'u yenmesi halinde bu sezon ikinci kez 10 maçlık galibiyet serisi yakalayacak.

Sarı-kırmızılı ekip, bu sezon 2 ila 11. haftalar arasında 10 maçlık galibiyet serisi yakaladı. Sonrasındaki 8 müsabakada 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan "Cimbom" 20 ila 28. haftalar arasında üst üste 9 maçı kazandı.

Galatasaray, yarın Çaykur Rizespor'u mağlup etmesi durumunda Süper Lig tarihinde bir sezonda iki kez 10 maçlık galibiyet serisi yakalayan ilk takım olacak.

28 HAFTA SONUNDA REKOR ELİNDE

Okan Buruk, Süper Lig tarihinin en başarılı sezonunu geçiriyor.

Ligde geride kalan 28 maçta 24 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan Buruk, 75 puan topladı. Galatasaray, lig tarihinde bu haftayı en fazla puanla geçen takım oldu.

Tecrübeli teknik adam, sarı-kırmızılıların bu başarısında başrolü oynadı.