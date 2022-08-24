Galatasaray seyircisi Trabzon’da tribüne alınmayacak
Trabzon İl Spor Güvenlik Kurulu, Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında oynanacak Trabzonspor - Galatasaray maçında deplasman takımı seyircilerinin tribüne alınmayacağını açıkladı.
Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında 28 Ağustos Pazar günü oynanacak Trabzonspor-Galatasaray karşılaşmasına konuk takımın taraftarları alınmayacak.
İl Spor Güvenlik Kurulu Toplantısı, Vali İsmail Ustaoğlu başkanlığında kurul üyelerinin de katılımıyla Valilik Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi.
Toplantıda, Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde 28 Ağustos'ta 21.45'de oynanacak karşılaşmaya konuk takımın taraftarlarının alınmamasına karar verildi.
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