Galatasaray - Sivasspor maçının VAR hakemi açıklandı!
Süper Lig'in 35. haftasında oynanacak Galatasaray - Sivasspor maçının VAR hakemi belli oldu.
Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Galatasaray sahasında Sivasspor'u konuk edecek.
NEF Stadı'nda oynanacak mücadele 20 Mayıs Cumartesi (bugün) saat 19:00'da başlayacak.
Müsabakada hakem Arda Kardeşler düdük çalacak. Kardeşler'in yardımcılığını Cevdet Kömürcüoğlu ve İbrahim Çağlar Uyarcan yapacak.
Zorlu mücadelenin VAR hakemi de belli oldu. Galatasaray - Sivasspor maçının VAR hakemi Özgür Yankaya oldu.
Karşılaşmanın AVAR hakemleri ise Bahattin Şimşek ve Süleyman Özay olarak belirlendi.
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