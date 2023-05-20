Galatasaray - Sivasspor maçının VAR hakemi açıklandı!

Yayınlanma: 20.05.2023 - 12:26

Güncelleme: 20.05.2023 - 12:26

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Galatasaray sahasında Sivasspor'u konuk edecek.

NEF Stadı'nda oynanacak mücadele 20 Mayıs Cumartesi (bugün) saat 19:00'da başlayacak.

Müsabakada hakem Arda Kardeşler düdük çalacak. Kardeşler'in yardımcılığını Cevdet Kömürcüoğlu ve İbrahim Çağlar Uyarcan yapacak.

Zorlu mücadelenin VAR hakemi de belli oldu. Galatasaray - Sivasspor maçının VAR hakemi Özgür Yankaya oldu.

Karşılaşmanın AVAR hakemleri ise Bahattin Şimşek ve Süleyman Özay olarak belirlendi.