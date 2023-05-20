2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçim sonuçları

Galatasaray'dan Ali Sami Yen mesajı!

Galatasaray, kulübün bir numaralı kurucu üyesi ve ilk başkanı Ali Sami Yen'in doğum gününü kutladı.

AA
Yayınlanma: 20.05.2023 - 10:59
Galatasaray'dan Ali Sami Yen mesajı!
Abone Ol google-news
Galatasaray, Ali Sami Yen'in doğum gününü kutladı.

Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından yayımlanan mesajda, "Kurucumuz, 1 numaralı üyemiz, ilk başkanımız ve ilk sporcularımızdan Ali Sami Yen'i doğum gününde saygı, sevgi ve minnetle anıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Ünlü dilbilimci ve yazar Şemsettin Sami'nin ikinci oğlu olan Ali Sami Yen, 20 Mayıs 1886'da İstanbul'da dünyaya gelmişti.



galatasaray Ali Sami Yen

İlgili Haberler

Galatasaray maçı öncesi Sivasspor'da 6 eksik!

Galatasaray maçı öncesi Sivasspor'da 6 eksik!
Galatasaray'dan Fatih Terim'e davet

Galatasaray'dan Fatih Terim'e davet
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek: 'Kimsenin hayalini kuramadığı hedefler'

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek: 'Kimsenin hayalini kuramadığı hedefler'

En Çok Okunan Haberler