Galatasaray'dan Ali Sami Yen mesajı!
Galatasaray, kulübün bir numaralı kurucu üyesi ve ilk başkanı Ali Sami Yen'in doğum gününü kutladı.
Galatasaray, Ali Sami Yen'in doğum gününü kutladı.
Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından yayımlanan mesajda, "Kurucumuz, 1 numaralı üyemiz, ilk başkanımız ve ilk sporcularımızdan Ali Sami Yen'i doğum gününde saygı, sevgi ve minnetle anıyoruz." ifadelerine yer verildi.
Ünlü dilbilimci ve yazar Şemsettin Sami'nin ikinci oğlu olan Ali Sami Yen, 20 Mayıs 1886'da İstanbul'da dünyaya gelmişti.
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