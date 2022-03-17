Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent'ten Barcelona yorumu: Anlamıyorum...
Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, 2-1 mağlup oldukları Barcelona maçını yorumladı. Torrent, "Pedri'nin bireysel çabasıyla ilk golü atıp beraberliği yakaladılar. İkinci gol ise ilginç, ben o kuralı anlamıyorum" ifadelerini kullandı.
Galatasaray, son 16 turu ikinci maçında Barcelona'ya 2-1 mağlup olarak UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti. Sarı-kırmızılılarda Domenec Torrent mücadelenin ardından yayıncı EXXEN'e konuştu.
Torrent, 10 kişiyken gol yemelerine ilişkin tepkisini göstererek, "Pedri'nin bireysel çabasıyla ilk golü atıp beraberliği yakaladılar. İkinci gol ise ilginç, ben o kuralı anlamıyorum, 10 kişi olduğumuz halde sahada o sebeple oyuncumuz dışarıdaydı ve hakem devam etmesi gerektiğini söyledi kurallara uyarak ve ikinci golü yedik. Bence takım doğru yolda ilerliyor, bu yolda ilerlemeye devam etmeli. Süper Lig'de olabilecek en yüksek seviyede ligi bitirmeye çalışacağız. Olimpiu Morutan ve Halil Dervişoğlu sahada kendini gösterdi. Oyuncuların hepsinden çok memnunum. Galatasaraylı olmanın ne demek olduğunu bilerek oynadılar hepsi" ifadelerini kullandı.
BARCELONA BAŞKANI JOAN LAPORTA İLE NE KONUŞTU?
Tecrübeli teknik direktör, Barcelona Başkanı Joan Laporta ile ne konuştuklarına ilişkin ise şunları söyledi:
"Başkan Joan Laporta ile çok uzun zamandır tanışıyoruz. Onu görünce tebrik ettik ve hali, hatırını sordum."
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