Galatasaray ve Fenerbahçe kadın futbol takımları ilk kez karşılaşıyor
Fenerbahçe ve Galatasaray Kadın Futbol Takımları, kadına şiddete son demek için 7 Aralık Salı günü saat 19.00'da Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.
Fenerbahçe ve Galatasaray kulüpleri, kadına şiddete karşı anlamlı bir harekette bir araya geliyorlar.
İki kulüp, sosyal medyadan yaptıkları duyuru ile, kadın futbol takımlarının, kadına şiddete karşı bir maç oynayacaklarını açıkladı. Söz konusu karşılaşma 7 Aralık Salı günü saat 19.00'da Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu'nda yapılacak. İkinci maç ise 2022 yılında belirlenecek bir tarihte Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda oynanacak.
Fenerbahçe ve Galatasaray'dan paylaşılan ortak mesaj şöyle:
"Tavrımız net, duruşumuz bir: 'Kadına şiddete son' diyoruz.
Biz Türkiye'nin en büyük spor kulüpleri, milyonlarca taraftarımızla sporun en önemli iki markası olarak;
1909 yılında başlayan ezeli rekanetimizi, şimdi eşsiz bir amaçla taçlandırıyoruz.
Kadınlara uygulanan her tür şiddeti, kadınlara ve kız çocuklarına karşı ayrımcılığı, cinsiyetçi yaklaşımları ve söylemleri, eşitsizliği, haksızlığı ve adaletsizliği reddediyoruz!
Bu konuda toplumsal farkındalık yaratmak için; yıllardır kadınların toplumsal ve ekonomik hayatta katılımına projeleri ile öncülük eden The Coca-Cola Company'nin desteğiyle Galatasaray ve Fenerbahçe Kadın Futbol Takımlarımızı ilk kez bir araya getiriyoruz. "
Tavrımız net, duruşumuz bir: #KadınaŞiddeteSon diyoruz!@Fenerbahce @CocaColaTurkiye @undpturkiye pic.twitter.com/ktyEyVYAFJ— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) December 2, 2021
Tavrımız net, duruşumuz bir: #KadınaŞiddeteSon diyoruz!@GalatasaraySK @CocaColaTurkiye @HeForSheTurkiye pic.twitter.com/c09Azh6W3Y— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) December 2, 2021
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