Galatasaray yönetimi, transferler için yoğun mesai sürdürüyor

27 Ocak 2022 Perşembe, 07:00

Süper Lig’de küme düşme hattına çok yakın bir konumda bulunan Galatasaray’da transfer çalışmalarına hız verildi. Teknik direktör Torrent’in raporu ve transfer istediği mevkiler doğrultusunda Burak Elmas başkanlığındaki yönetim, görüşmelerini sürdürüyor. Sarı-Kırmızılılar, Avrupa Ligi için UEFA’ya 29 Ocak’ta verilecek yeni oyuncu listesine transferleri eklemek istiyor. Yedlin’le yolların ayrılmasının ardından Luyindama ile de vedalaşılacak. Babel’le ilgilenen Hull City’nin yapacağı teklif değerlendirilecek. Gözündeki sorun tedavi edilen ve idmanlara çıkan sağ bek Omar, UEFA listesine eklenecek.

ACİL ORTA SAHA

Torrent’in, Roma’nın 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Diawara’nın ikna edilmesi halinde transferini istemesi üzerine yönetim harekete geçti. Ancak oyuncudan henüz olumlu dönüş yok. Ön libero için diğer aday Montreal’de forma giyen Victor Wanyama. 30 yaşındaki oyuncu ile temaslar devam etse de sakatlık geçmişiyle ilgili şüpheler bulunuyor.

ADIM ADIM GOMIS

G.Saray, eski golcüsü Gomis’le bazı opsiyonları içeren 1.5 yıllık kontrat üzerinde görüşüyor. 36 yaşındaki futbolcuya ödenmesi planlanan rakamın 500-600 bin Avro seviyesinde olduğu öğrenildi. Gomis, bu şartları kabul ederse imzalar atılacak.

ATALAY KİRALANDI

Atalay Babacan, sezon sonuna dek Ümraniyespor’a kiralık gitti. G.Saray’da bir futbolcu ve çalışanın Covid-19 testi pozitif çıktı.