Galatasaray'a Guendouzi'den kötü haber

Yayınlanma: 25.08.2023 - 12:30

Güncelleme: 25.08.2023 - 12:30

Galatasaray'ın transfer listesinde olan Matteo Guendouzi hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı.

İtalya Serie A takımlarından Lazio, Marsilya forması giyen orta saha oyuncusu Matteo Guendouzi transferinde sona yaklaştı.

İtalyan ekibi, Maurizio Sarri'nin Şampiyonlar Ligi sebebiyle orta saha rotasyonunda kadrosuna ısrarla görmek istediği oyuncu için çalışmalarına hız verdi.

Calciomercato'nun haberine göre Lazio, 24 yaşındaki futbolcu ile yıllık 2.5 milyon euro civarından yıllık ücret üzerinden anlaşmaya vardı.

Lazio ile Marsilya'nın transfer pazarlıklarında son aşamaya geldiği ve 13-14 milyon arası bir bonservis bedeliyle bu transferin bitmesi bekleniyor.