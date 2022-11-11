Galatasaray'dan altyapıya Marco Pezzaiuoli hamlesi!

Galatasaray'da Okan Buruk ve teknik ekibe takviyeler devam ediyor. Sarı-kırmızılı kulüp, Futbol Akademisi ve Gençlik Geliştirme Koordinatörü olarak Marco Pezzaiuoli'yi göreve getirdi.

cumhuriyet.com.tr
11 Kasım 2022 Cuma, 12:50
Galatasaray'dan altyapıya Marco Pezzaiuoli hamlesi!
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Okan Buruk'a yardımcı olarak Alman antrenör Moritz Volz'u göreve getiren Galatasaray, bir Alman futbol insanını daha altyapının başına getirdi.

Son olarak Hindistan takımı Bengaluru FC'de görev yapan Alman teknik direktörGalatasaray'da Akademi ve Gençlik Geliştirme Koordinatörü olarak göreve başladığını açıkladı. Marco Pezzaiuoli, sosyal medyadan Nef Stadyumu'nda çektiği videoları 'Yeni evim' notuyla paylaştı.

54 yaşındaki teknik direktör kariyerinde daha önce Karlsruhe altyapısında, Almanya U15, U16, U17, U18 milli takımlarını çalıştırmıştı. 2011 yılında kısa bir süreliğine Hoffenheim'ın teknik direktörlüğünü yapan Pezzaiuoli, daha sonra Cerezo Osaka, GZ Evergrande, Eintracht Frankfurt gibi kulüplerin altyapı sorumluluğu görevini yürütmüştü.


Marco Pezzaiuoli galatasaray

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