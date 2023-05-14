Galatasaray'dan Fredrik Midtsjö planı!

Yayınlanma: 14.05.2023 - 10:20

Güncelleme: 14.05.2023 - 10:20

Galatasaray'da Fredrik Midtsjö sevinci yaşanıyor. Özellikle Sergio Oliveira'nın performansının tartışıldığı bir dönemde, Norveçli oyuncunun yükselen formu teknik heyeti rahatlattı.

Başakşehir maçında da ikinci yarı şans bulan ve bunu iyi değerlendiren Midtsjö'nün, antrenmanlarda da son derece istekli bir görüntü çizdiği bildirildi. 29 yaşındaki futbolcunun ligin son haftalarına girilirken toparlanması Okan Buruk'un da elini rahatlattı. Milliyet'in haberine göre Okan Buruk, Oliveira'dan hemen vazgeçmeyecek ama oyun içinde kötü başlaması halinde Midtsjö kartını kullanacak.

Fredrik Midtsjö

SÜRELERİ ARTACAK

Sarı-kırmızılılarda Oliveira Beşiktaş ve Başakşehir maçlarındaki performansı ile tartışılmış son oynanan Başakşehir maçında tribünlerin bir bölümünden tepki görmüştü. Oliveira'daki tempo problemi ve fiziksel olarak dayanıksızlığı nedeniyle Okan Buruk'un Midtsjö'nün alacağı süreleri artırmayı planladığı öğrenildi.

Galatasaray'da bu sezon 18 maçta 542 dakika süre alan Midtsjö, 1 gol, 2 asistlik bir hücum performansı ortaya koydu.