Victor Osimhen'den transfer sözleri: 'Sonsuza kadar kalbimde olacak'

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de Reeder Samsunspor'u 2-0 yendi. Galatasaraylı yıldız Victor Osimhen maçı değerlendirdi.

Victor Osimhen'den transfer sözleri: 'Sonsuza kadar kalbimde olacak'
Abone Ol google-news
Haber Merkezi
Yayınlanma: 11.04.2025 - 22:27

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray deplasmanda Reeder Samsunspor'u 2-0 yendi. Sarı kırmızılıların galibiyet gollerini Yunus Akgün ve Victor Osimhen attı. Galatasaray puanını 74 yaptı.

Victor Osimhen galibiyeti beIN SPORTS'a değerlendirdi.

Osimhen'in değerlendirmesi şu şekilde:

"Hep söylentiler oluyor benimle ilgili. Ben anı yaşıyorum. Kulübün ve hayatın tadını yaşıyorum. Takımım ve 5. yıldız için savaşıyorum. Transfer konusunda sezon sonunda göreceğiz ama her şeye rağmen Galatasaray sonsuza kadar kalbimde olacak."


Etiketler: #victor osimhen #galatasaray #samsunspor

İlgili Haberler

İspanyollar duyurdu: İşte Galatasaray'ın Victor Osimhen planı!

İspanyollar duyurdu: İşte Galatasaray'ın Victor Osimhen planı!
İtalyan basını duyurdu: Victor Osimhen için flaş transfer iddiası!

İtalyan basını duyurdu: Victor Osimhen için flaş transfer iddiası!
Maaş talebini duyurdular: Victor Osimhen'in sezon sonu hedefi belli oldu!

Maaş talebini duyurdular: Victor Osimhen'in sezon sonu hedefi belli oldu!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler