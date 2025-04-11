Victor Osimhen'den transfer sözleri: 'Sonsuza kadar kalbimde olacak'
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de Reeder Samsunspor'u 2-0 yendi. Galatasaraylı yıldız Victor Osimhen maçı değerlendirdi.
Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray deplasmanda Reeder Samsunspor'u 2-0 yendi. Sarı kırmızılıların galibiyet gollerini Yunus Akgün ve Victor Osimhen attı. Galatasaray puanını 74 yaptı.
Victor Osimhen galibiyeti beIN SPORTS'a değerlendirdi.
Osimhen'in değerlendirmesi şu şekilde:
"Hep söylentiler oluyor benimle ilgili. Ben anı yaşıyorum. Kulübün ve hayatın tadını yaşıyorum. Takımım ve 5. yıldız için savaşıyorum. Transfer konusunda sezon sonunda göreceğiz ama her şeye rağmen Galatasaray sonsuza kadar kalbimde olacak."
Etiketler: #victor osimhen #galatasaray #samsunspor
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