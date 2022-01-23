Galatasaray'ın kaleci Inaki Pena'yı istediği iddia edildi

23 Ocak 2022 Pazar, 13:36

Galatasaray, performansı eleştiri konusu olan İsmail Çipe yerine kaleci arayışlarını sürdürürken İspanya'dan kaleci transferi konusunda iddialı bir haber geldi.

Mundo Deportivo'dan Angel Perez'in haberine göre, Sarı-kırmızılı takım, yeni teknik direktörü Domenec Torrent'in eski takımı Barcelona'da forma giyen Inaki Pena ile imza atmak üzere.

A takımda forma şansı bulamayan ve oynayabileceği bir takıma gitmek isteyen Inaki Pena'nın Galatasaray ile sezon sonuna kadar kiralık transferi konusunda anlaşma üzere olduğu belirtildi.

*Görsel, Inaki Pena'nın Instagram hesabından alınmıştır.