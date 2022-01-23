Galatasaray'ın kaleci Inaki Pena'yı istediği iddia edildi
Kaleci arayışlarını sürdüren Galatasaray, Barcelona’dan kaleci Inaki Pena’yı istedi. İspanyol basınında yer alan haberde ise Galatasaray'ın imza aşamasına geldiğini iddia etti.
Galatasaray, performansı eleştiri konusu olan İsmail Çipe yerine kaleci arayışlarını sürdürürken İspanya'dan kaleci transferi konusunda iddialı bir haber geldi.
Mundo Deportivo'dan Angel Perez'in haberine göre, Sarı-kırmızılı takım, yeni teknik direktörü Domenec Torrent'in eski takımı Barcelona'da forma giyen Inaki Pena ile imza atmak üzere.
A takımda forma şansı bulamayan ve oynayabileceği bir takıma gitmek isteyen Inaki Pena'nın Galatasaray ile sezon sonuna kadar kiralık transferi konusunda anlaşma üzere olduğu belirtildi.
*Görsel, Inaki Pena'nın Instagram hesabından alınmıştır.
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