Spor yazarları Manchester United - Galatasaray maçını yorumladı: '3 puan sürpriz olmaz'

Yayınlanma: 03.10.2023 - 10:19

Güncelleme: 03.10.2023 - 10:19

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda Manchester United ile karşılaşacak. Spor yazarları zorlu maç öncesi mücadeleyi değerlendirdi.

Spor yazarlarının yorumları şu şekilde:

Fırat Aydınus: "Kerem Aktürkoğlu, İcardi, Zaha, Ndombele, Tete, Barış gibi kaliteli hücum oyuncuları mevcutken, ligde oyun ve oyuncu kalite farkı bu kadar barizken; bu istatistikler bence normal. Bu silahlar Galatasaray’ın Old Traffoord’da en büyük artısı ama kötü bir süreç geçiren Manchester United’a karşı başarıyı bu hücum oyuncularından ziyade orta saha ve defans performansı belirleyecek. Eğer Galatasaray stratejisini yenilmemek üzerine kurarsa bu maçta galip gelebilir."

"UMUTSUZ DEĞİLİM"

Uğur Meleke: "Galatasaray sezon başından beri en iyi futbolu oynadı belki de Ankaragücü’ne karşı. Yanılmıyorsam toplam 32 şutun iki devreye dağılımı 16’ya 16... Hiçbir an vites küçültmediler, hep iştahlıydılar. Tamamlanamayan atakların bitişinde geri kazanmaya hep Torreira liderlik ederdi, bu kez Davinson Sanchez’i de bu departmanda çok başarılı gördük. Manchester’da Lisandro da sakatlandı. Palace’a karşı topa sahiptiler ama pozisyon üretemediler. Ben umutsuz değilim Old Trafford deplasmanı için."

Mehmet Arslan: "Ligde 2 takım, Galatasaray ve Fenerbahçe başka bir seviyede. Şampiyonluk düğümünü bu iki takımın kendi aralarında yapacakları maçlar çözecek” dersem fazla mı abartmış olurum bilmiyorum. Kopenhag maçında beklentimin çok altında bir Galatasaray vardı. Şimdi daha zor bir maça çıkacaklar. Son maçını kaybetmiş, ligde 7 maçta 9 puan toplayabilmiş Manchester United maçında en azından 1 puanı koparabilecek güce sahipler. 3 puan benim için hiç de sürpriz olmaz."

"CESUR FAKAT EMNİYETLİ OYUN TERCİH ETMELİ"

Güntekin Onay: "Galatasaray’ın iştahını, arzusunu ve ofansif kurgusunu çok beğendim. Ankaragücü kalecisi Bahadır’ın kurtarışları maçın erken kopmasını ve farkın büyümesini engelledi. Milli aranın ardından İcardi’de sanki bir hareketsizlik var. Skorun düşük kalmasının etkenlerinden biri de Arjantinli’nin tutuk kalması. Manchester United şu an krizde. Premier Lig’de iç sahada oynadıkları son 2 maçı da kaybettiler. Ancak yine de Okan Buruk’un cesur fakat emniyetli bir oyun tercih etmesi şart."