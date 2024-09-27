Galatasaray'ın rakipleri belli oluyor
Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalan Galatasaray Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı'nın rakipleri bugün (cuma) belli olacak.
Galatasaray Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı, ilki gerçekleştirerek Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etme hakkı elde etti.
Sarı-kırmızılıların Devler Ligi'ndeki rakipleri cuma günü (bugün) çekilecek kuranın ardından belli olacak.
Galatasaray'ın rakiplerinin belirleneceği kura çekimi saat 14.00'te başlayacak.
Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde takımlar 4 torbaya ayrıldı. Temsilcimiz Galatasaray kura çekimine dördüncü torbadan katılacak.
Torbalar ise şu şekilde;
1.TORBA
FC Barcelona
Olympique Lyonnais
FC Bayern Münih
Chelsea
2. TORBA
VfL Wolfsburg
Arsenal
Real Madrid
Manchester City
3. TORBA
Juventus
SKN St. Pölten
AS Roma
FC Twente
4. TORBA
Valerenga Fotball
Celtic FC
Hammarby IF
Galatasaray
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