Galatasaraylı taraftarlardan Kerem Aktürkoğlu'na tepki!

26.04.2026 19:08:00
Cumhuriyet Spor
Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak Fenerbahçe'de milli oyuncu Kerem Aktürkoğlu, sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından tepkiyle karşılandı.

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında derbi maçında Fenerbahçe deplasmanda Galatasaray ile karşı karşıya gelecek.

20.00'da başlayacak karşılaşma öncesi Fenerbahçe kafilesi RAMS Park'a ulaştı.

2020-2024 yılları arasında Galatasaray forması giydikten sonra 1 yıl Benfica'da oynayan, ardından Fenerbahçe forması ile Süper Lig'e dönen Kerem Aktürkoğlu, sarı-lacivertlilerle ilk kez Galatasaray deplasmanına çıkacak.

GALATASARAYLILARDAN KEREM'E TEPKİ

Maç öncesi sahaya çıkan ilk isim olan Kerem Aktükoğlu, sahayı çay içerek turladı.

Galatasaray taraftarı, sahaya çıkmasının ardından Kerem Aktürkoğlu'na tepki gösterdi.

Fenerbahçeli futbolcuların tamamı sahaya çıktıktan sonra Galatasaray'ın çaldığı şarkı da dikkat çekti. Galatasaray anonsçusu tarafından Kenan Doğulu'nun 'Rütbeni Bileceksin' şarkısı çalındı

