Al Nassr - Al Raed maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
Cristiano Ronaldo'nun formasını giydiği Al Nassr, Suudi Arabistan Pro Lig'in ilk haftasında kendi sahasında Al Raed ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 21:00'de başlayacak.
Suudi Arabistan Pro Lig'de heyecan başlıyor.
Cristiano Ronaldo'nun formasını giydiği Al Nassr, kendi sahasında Odair Hellmann'ın ekibi Al Raed ile karşı karşıya gelecek.
AL NASSR - AL RAED MAÇI SAAT KAÇTA?
Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bulunan Al Awwal Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 21:00'de başlayacak.
AL NASSR - AL RAED MAÇI HANGİ KANALDA?
Zorlu mücadele S Sport Plus platformundan şifreli olarak yayımlanacak.
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