Al Nassr - Al Raed maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Cristiano Ronaldo'nun formasını giydiği Al Nassr, Suudi Arabistan Pro Lig'in ilk haftasında kendi sahasında Al Raed ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 21:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
22 Ağustos 2024 Perşembe, 13:27
Al Nassr - Al Raed maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Suudi Arabistan Pro Lig'de heyecan başlıyor.

Al Nassr - Al Raed maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Cristiano Ronaldo'nun formasını giydiği Al Nassr, kendi sahasında Odair Hellmann'ın ekibi Al Raed ile karşı karşıya gelecek.

Al Nassr - Al Raed maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

AL NASSR - AL RAED MAÇI SAAT KAÇTA?

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bulunan Al Awwal Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 21:00'de başlayacak.

Al Nassr - Al Raed maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

AL NASSR - AL RAED MAÇI HANGİ KANALDA?

Zorlu mücadele S Sport Plus platformundan şifreli olarak yayımlanacak.

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