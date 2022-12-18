Arjantin ve Messi tarih yazdı

cumhuriyet.com.tr
18 Aralık 2022 Pazar, 23:28
<p>Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenen FIFA 2022 Dünya Kupası finalinde Lusail Stadı’nda Arjantin ile Fransa karşı karşıya geldi. </p>

Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenen FIFA 2022 Dünya Kupası finalinde Lusail Stadı’nda Arjantin ile Fransa karşı karşıya geldi. 

<p>Karşılaşmada Polonya Futbol Federasyonu'ndan Szymon Marciniak düdük çaldı.Normal süresi 2-2, uzatma dakikaları ise 3-3 biten mücadelede penaltı atışlarına gidildi.</p>

Karşılaşmada Polonya Futbol Federasyonu'ndan Szymon Marciniak düdük çaldı.Normal süresi 2-2, uzatma dakikaları ise 3-3 biten mücadelede penaltı atışlarına gidildi.

<p>Penaltı atışlarında 4-2 üstünlük sağlayan Arjantin, şampiyon oldu.</p>

Penaltı atışlarında 4-2 üstünlük sağlayan Arjantin, şampiyon oldu.

<p>İşte kariyerindeki tek eksik parçayı tamamlayan Lionel Messi ve takım arkadaşlarının şampiyonluk sevinci...</p>

İşte kariyerindeki tek eksik parçayı tamamlayan Lionel Messi ve takım arkadaşlarının şampiyonluk sevinci...

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Arjantin 2022 FIFA Dünya Kupası lionel messi

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