Arjantin ve Messi tarih yazdı
Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenen FIFA 2022 Dünya Kupası finalinde Lusail Stadı’nda Arjantin ile Fransa karşı karşıya geldi.
Karşılaşmada Polonya Futbol Federasyonu'ndan Szymon Marciniak düdük çaldı.Normal süresi 2-2, uzatma dakikaları ise 3-3 biten mücadelede penaltı atışlarına gidildi.
Penaltı atışlarında 4-2 üstünlük sağlayan Arjantin, şampiyon oldu.
İşte kariyerindeki tek eksik parçayı tamamlayan Lionel Messi ve takım arkadaşlarının şampiyonluk sevinci...
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