Aston Villa - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Arsenal, İngiltere Premier Lig'in 2. haftasında deplasmanda Aston Villa ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 19:30'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
24 Ağustos 2024 Cumartesi, 10:50
Aston Villa - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

İngiltere Premier Lig'de heyecan sürüyor.

Aston Villa - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Mikel Arteta yönetimindeki Arsenal, deplasmanda Unai Emery'nin ekibi Aston Villa ile karşı karşıya gelecek.

Aston Villa - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

ASTON VİLLA - ARSENAL MAÇI SAAT KAÇTA?

Villa Park'ta oynanacak mücadele TSİ 19:30'da başlayacak. 

Aston Villa - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

ASTON VİLLA - ARSENAL MAÇI HANGİ KANALDA?

İngiliz hakem Michael Oliver'ın yöneteceği karşılaşma şifreli olarak beIN Sports 3'ten naklen yayınlanacak.

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