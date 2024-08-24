Aston Villa - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
Arsenal, İngiltere Premier Lig'in 2. haftasında deplasmanda Aston Villa ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 19:30'da başlayacak.
İngiltere Premier Lig'de heyecan sürüyor.
Mikel Arteta yönetimindeki Arsenal, deplasmanda Unai Emery'nin ekibi Aston Villa ile karşı karşıya gelecek.
ASTON VİLLA - ARSENAL MAÇI SAAT KAÇTA?
Villa Park'ta oynanacak mücadele TSİ 19:30'da başlayacak.
ASTON VİLLA - ARSENAL MAÇI HANGİ KANALDA?
İngiliz hakem Michael Oliver'ın yöneteceği karşılaşma şifreli olarak beIN Sports 3'ten naklen yayınlanacak.
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