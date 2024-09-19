Atalanta - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Atalanta - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Arsenal, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında deplasmanda Atalanta ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
19 Eylül 2024 Perşembe, 11:24
Atalanta - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta heyecanı devam ediyor.

Atalanta - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Mikel Arteta yönetimindeki Arsenal, deplasmanda Gian Piero Gasperini'nin ekibi Atalanta ile karşı karşıya gelecek.

Atalanta - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

ATALANTA - ARSENAL MAÇI SAAT KAÇTA?

Gewiss Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

Atalanta - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

ATALANTA - ARSENAL MAÇI HANGİ KANALDA?

Fransız hakem Clément Turpin'in yöneteceği karşılaşma tabii platformundan naklen yayımlanacak.

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