Atalanta - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
Arsenal, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında deplasmanda Atalanta ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta heyecanı devam ediyor.
Mikel Arteta yönetimindeki Arsenal, deplasmanda Gian Piero Gasperini'nin ekibi Atalanta ile karşı karşıya gelecek.
ATALANTA - ARSENAL MAÇI SAAT KAÇTA?
Gewiss Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.
ATALANTA - ARSENAL MAÇI HANGİ KANALDA?
Fransız hakem Clément Turpin'in yöneteceği karşılaşma tabii platformundan naklen yayımlanacak.
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