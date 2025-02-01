Atletico Madrid - Mallorca maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Atletico Madrid, İspanya La Liga'nın 22. haftasında sahasında Mallorca ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 20:30'da başlayacak.
La Liga'da 22. hafta heyecanı yaşanıyor.
Diego Simeone yönetimindeki Atletico Madrid, sahasında Jagoba Arrasate'nin ekibi Mallorca ile karşılaşacak.
ATLETİCO MADRİD - MALLORCA MAÇI SAAT KAÇTA?
Metropolitano Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 20:30'da başlayacak.
ATLETİCO MADRİD - MALLORCA MAÇI HANGİ KANALDA?
İspanyol hakem Victor Garcia Verdura'nın yöneteceği karşılaşma S Sport kanalından naklen yayımlanacak.
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