Atletico Madrid - Mallorca maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Atletico Madrid - Mallorca maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Atletico Madrid, İspanya La Liga'nın 22. haftasında sahasında Mallorca ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 20:30'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
01 Şubat 2025 Cumartesi, 11:56
Atletico Madrid - Mallorca maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

La Liga'da 22. hafta heyecanı yaşanıyor.

Atletico Madrid - Mallorca maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Diego Simeone yönetimindeki Atletico Madrid, sahasında Jagoba Arrasate'nin ekibi Mallorca ile karşılaşacak.

Atletico Madrid - Mallorca maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

ATLETİCO MADRİD - MALLORCA MAÇI SAAT KAÇTA?

Metropolitano Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 20:30'da başlayacak.

Atletico Madrid - Mallorca maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

ATLETİCO MADRİD - MALLORCA MAÇI HANGİ KANALDA?

İspanyol hakem Victor Garcia Verdura'nın yöneteceği karşılaşma S Sport kanalından naklen yayımlanacak.

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