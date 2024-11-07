AZ Alkmaar - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

AZ Alkmaar - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında deplasmanda AZ Alkmaar ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
07 Kasım 2024 Perşembe, 09:49
AZ Alkmaar - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi'nde 4. hafta heyecanı yaşanıyor.

AZ Alkmaar - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, deplasmanda Maarten Martens'in ekibi AZ Alkmaar ile karşı karşıya gelecek.

AZ Alkmaar - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

AZ ALKMAAR - FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA?

AFAS Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

AZ Alkmaar - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

AZ ALKMAAR - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

İngiliz hakem John Beaton'ın yöneteceği karşılaşma TRT 1 kanalından naklen yayımlanacak.

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