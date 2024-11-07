AZ Alkmaar - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında deplasmanda AZ Alkmaar ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.
UEFA Avrupa Ligi'nde 4. hafta heyecanı yaşanıyor.
Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, deplasmanda Maarten Martens'in ekibi AZ Alkmaar ile karşı karşıya gelecek.
AZ ALKMAAR - FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA?
AFAS Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.
AZ ALKMAAR - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?
İngiliz hakem John Beaton'ın yöneteceği karşılaşma TRT 1 kanalından naklen yayımlanacak.
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