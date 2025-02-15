Bayer Leverkusen - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
Bayern Münih, Almanya Bundesliga'nın 22. haftasında deplasmanda Bayer Leverkusen ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 20:30'da başlayacak.
Almanya Bundesliga'da 22. hafta heyecanı yaşanıyor.
Vincent Kompany yönetimindeki Bayern Münih, deplasmanda Xabi Alonso'nun ekibi Bayer Leverkusen ile karşılaşacak.
BAYER LEVERKUSEN - BAYERN MÜNİH MAÇI SAAT KAÇTA?
BayArena'da oynanacak mücadele TSİ 20:30'da başlayacak.
BAYER LEVERKUSEN - BAYERN MÜNİH MAÇI HANGİ KANALDA?
Alman hakem Daniel Siebert'in yöneteceği karşılaşma beIN Sports 4'ten naklen yayımlanacak.
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