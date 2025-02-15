Bayer Leverkusen - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Bayer Leverkusen - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Bayern Münih, Almanya Bundesliga'nın 22. haftasında deplasmanda Bayer Leverkusen ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 20:30'da başlayacak.

Haber Merkezi
15 Şubat 2025 Cumartesi, 12:44
Bayer Leverkusen - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Almanya Bundesliga'da 22. hafta heyecanı yaşanıyor.

Bayer Leverkusen - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Vincent Kompany yönetimindeki Bayern Münih, deplasmanda Xabi Alonso'nun ekibi Bayer Leverkusen ile karşılaşacak.

Bayer Leverkusen - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

BAYER LEVERKUSEN - BAYERN MÜNİH MAÇI SAAT KAÇTA?

BayArena'da oynanacak mücadele TSİ 20:30'da başlayacak.

Bayer Leverkusen - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

BAYER LEVERKUSEN - BAYERN MÜNİH MAÇI HANGİ KANALDA?

Alman hakem Daniel Siebert'in yöneteceği karşılaşma beIN Sports 4'ten naklen yayımlanacak.

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