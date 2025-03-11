Bayer Leverkusen - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Bayer Leverkusen - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Bayer Leverkusen, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ikinci maçında kendi sahasında Bayern Münih ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

Haber Merkezi
11 Mart 2025 Salı, 10:39
Bayer Leverkusen - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu heyecanı yaşanıyor.

Bayer Leverkusen - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Xabi Alonso yönetimindeki Bayer Leverkusen, kendi sahasında Vincent Kompany'nin ekibi Bayern Münih ile karşılaşacak.

Bayer Leverkusen - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

BAYER LEVERKUSEN - BAYERN MÜNİH MAÇI SAAT KAÇTA?

BayArena Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

Bayer Leverkusen - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

BAYER LEVERKUSEN - BAYERN MÜNİH MAÇI HANGİ KANALDA?

Sloven hakem Slavko Vincic'in yöneteceği karşılaşma TRT Spor kanalından naklen yayımlanacak.

Bayern Münih, Allianz Arena'da oynanan ilk maçtan 3-0'lık galibiyet ile ayrılmıştı.

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