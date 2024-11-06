Beşiktaş - Malmö maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Beşiktaş - Malmö maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında kendi sahasında Malmö ile karşılaşacak. Zorlu mücadele saat 18:30'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
06 Kasım 2024 Çarşamba, 10:27
Beşiktaş - Malmö maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

UEFA Avrupa Ligi'nde 4. hafta heyecanı yaşanıyor.

Beşiktaş - Malmö maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Giovanni van Bronckhorst yönetimndeki Beşiktaş, kendi sahasında Henrik Rydström'ün ekibi Malmö ile karşı karşıya gelecek.

Beşiktaş - Malmö maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

BEŞİKTAŞ - MALMÖ MAÇI SAAT KAÇTA?

Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 18:30'da başlayacak.

Beşiktaş - Malmö maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

BEŞİKTAŞ - MALMÖ MAÇI HANGİ KANALDA?

Alman hakem Sven Jablonski'nin yöneteceği karşılaşma TRT 1 kanalından naklen yayımlanacak.

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