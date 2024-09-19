Burak Yılmaz'dan hakem tepkisi: 'Bugün bize yarın başkasına yapar'
Kayserispor Teknik Direktörü Burak Yılmaz, Trabzonspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.
Kayserispor Teknik Direktörü Burak Yılmaz, Trabzonspor maçının ardından açıklamalar yaptı.
'BENİ BEN YAPAN TRABZONSPOR'DUR'
Burak Yılmaz yaptığı açıklamada, "Benim Trabzonspor'a hiçbir zaman yanlışım olmadı. Ben Trabzonspor'u çok seviyorum. İster inanın, ister inanmayın. Ekmeğini yedim. Beni ben yapan Trabzonspor'dur. Beni tekrardan Türk futboluna kazandıran Şenol Güneş ve Trabzonspor'dur. Bunu kimse inkar edemez. Küfür de olsa, başka bir şey de olsa beni sevdiklerini biliyorum. Ben de seviyorum. Ancak ben Kayserispor'un hakkını korumak için her şeyi yapmak zorundayım. Bana yakışan bu. Bize bunu buralarda öğrettiler. Trabzonspor'a başarılar diliyorum. Allah yollarını açık etsin" dedi.
'HAKEMİN CANI SAĞ OLSUN'
Hakeme eleştirilerde bulunan genç teknik adam, "Hakem Mehmet Türkmen'in canı sağ olsun. Türk evladı çünkü. Hata yaptı, canı sağ olsun. Bugün bize yarın başkasına yapar. Kendisi de mutsuzdur mutlaka ama önemli değil. Kayserispor'un hakkını yedirmek istemiyoruz. Yarın başkasına yapmasın ki başkasının da canı yanmasın" ifadelerini kullandı.
'OYUNCULARIM YÜREĞİNİ KOYDU'
Burak Yılmaz ayrıca, "Bizim adımıza harika bir maç. Oyuncularım Avni Aker'in ortasına yüreğini koydu. Onlar maçın kazananı bence. Hepsinden Allah razı olsun" diye konuştu.
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