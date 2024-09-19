Burak Yılmaz'dan hakem tepkisi: 'Bugün bize yarın başkasına yapar'

'BENİ BEN YAPAN TRABZONSPOR'DUR'

Burak Yılmaz yaptığı açıklamada, "Benim Trabzonspor'a hiçbir zaman yanlışım olmadı. Ben Trabzonspor'u çok seviyorum. İster inanın, ister inanmayın. Ekmeğini yedim. Beni ben yapan Trabzonspor'dur. Beni tekrardan Türk futboluna kazandıran Şenol Güneş ve Trabzonspor'dur. Bunu kimse inkar edemez. Küfür de olsa, başka bir şey de olsa beni sevdiklerini biliyorum. Ben de seviyorum. Ancak ben Kayserispor'un hakkını korumak için her şeyi yapmak zorundayım. Bana yakışan bu. Bize bunu buralarda öğrettiler. Trabzonspor'a başarılar diliyorum. Allah yollarını açık etsin" dedi.