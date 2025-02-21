Eyüpspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda Eyüpspor ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele saat 20:00'de başlayacak.
Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor.
Ole Gunnar Solskjaer yönetimindeki Beşiktaş, deplasmanda Arda Turan'ın ekibi Eyüpspor ile karşılaşacak.
EYÜPSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA?
Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 20:00'de başlayacak.
EYÜPSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?
Hakem Muhammet Ali Metoğlu'nun yöneteceği karşılaşma beIN Sports 1 kanalından naklen yayımlanacak.
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