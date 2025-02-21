Eyüpspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Eyüpspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda Eyüpspor ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele saat 20:00'de başlayacak.

Haber Merkezi
21 Şubat 2025 Cuma, 09:17
Eyüpspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor.

Eyüpspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Ole Gunnar Solskjaer yönetimindeki Beşiktaş, deplasmanda Arda Turan'ın ekibi Eyüpspor ile karşılaşacak.

Eyüpspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

EYÜPSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA?

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 20:00'de başlayacak.

Eyüpspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

EYÜPSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Hakem Muhammet Ali Metoğlu'nun yöneteceği karşılaşma beIN Sports 1 kanalından naklen yayımlanacak.

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