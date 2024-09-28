Galatasaray - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında sahasında Kasımpaşa ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 19.00'da başlayacak.
Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor.
Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, sahasında Sami Uğurlu'nun ekibi Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek.
GALATASARAY - KASIMPAŞA MAÇI SAAT KAÇTA?
Rams Park'ta oynanacak mücadele TSİ 19.00'da başlayacak.
GALATASARAY - KASIMPAŞA MAÇI HANGİ KANALDA?
Hakem Oğuzhan Çakır'ın yöneteceği karşılaşma beIN Sports 1'den şifreli bir şekilde yayımlanacak.
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