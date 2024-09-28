Galatasaray - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Galatasaray - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında sahasında Kasımpaşa ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 19.00'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
28 Eylül 2024 Cumartesi, 09:49
Galatasaray - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor.

Galatasaray - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, sahasında Sami Uğurlu'nun ekibi Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek.

Galatasaray - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

GALATASARAY - KASIMPAŞA MAÇI SAAT KAÇTA?

Rams Park'ta oynanacak mücadele TSİ 19.00'da başlayacak.

Galatasaray - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

GALATASARAY - KASIMPAŞA MAÇI HANGİ KANALDA?

Hakem Oğuzhan Çakır'ın yöneteceği karşılaşma beIN Sports 1'den şifreli bir şekilde yayımlanacak.

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