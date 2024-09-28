Genoa - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
Kenan Yıldız'ın forma giydiği Juventus, İtalya Serie A'nın 6. haftasında deplasmanda Genoa ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 19.00'da başlayacak.
İtalya Serie A'da heyecan sürüyor
Thiago Motta yönetimindeki Juventus, deplasmanda Alberto Gilardino'nun ekibi Genoa ile karşı karşıya gelecek.
GENOA - JUVENTUS MAÇI SAAT KAÇTA?
Luigi Ferraris Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 19.00'da başlayacak.
GENOA - JUVENTUS MAÇI HANGİ KANALDA?
İtalyan hakem Andrea Colombo'nun yöneteceği karşılaşma S Sport 2'den şifreli bir şekilde yayımlanacak.
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