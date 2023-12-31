IFFHS 2023'ün en iyi futbolcularını belirledi: Cristiano Ronaldo'dan dikkat çeken tepki!

cumhuriyet.com.tr
31 Aralık 2023 Pazar, 14:52
IFFHS 2023'ün en iyi futbolcularını belirledi: Cristiano Ronaldo'dan dikkat çeken tepki!

Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu'nun (IFFHS) belirlediği 2023 yılının en iyi futbolcuları listesi açıklandı.

IFFHS 2023'ün en iyi futbolcularını belirledi: Cristiano Ronaldo'dan dikkat çeken tepki!

Listede yer verilmeyen Ronaldo, gönderiye 'kahkaha emojisi' kullanarak tepki gösterdi.

IFFHS'nin değerlendirmesine göre yılın en iyi 10 futbolcusu şu şekilde:

IFFHS 2023'ün en iyi futbolcularını belirledi: Cristiano Ronaldo'dan dikkat çeken tepki!

10- Lautaro Martinez (Inter): 7 puan

IFFHS 2023'ün en iyi futbolcularını belirledi: Cristiano Ronaldo'dan dikkat çeken tepki!

9- Vinicius Junior (Real Madrid): 8 puan

IFFHS 2023'ün en iyi futbolcularını belirledi: Cristiano Ronaldo'dan dikkat çeken tepki!

8- Bernardo Silva (Manchester City): 9 puan

IFFHS 2023'ün en iyi futbolcularını belirledi: Cristiano Ronaldo'dan dikkat çeken tepki!

7- Harry Kane (Tottenham-Bayern Münih): 18 puan

IFFHS 2023'ün en iyi futbolcularını belirledi: Cristiano Ronaldo'dan dikkat çeken tepki!

6- Kevin De Bruyne (Manchester City): 27 puan

IFFHS 2023'ün en iyi futbolcularını belirledi: Cristiano Ronaldo'dan dikkat çeken tepki!

5- Jude Bellingham (Dortmund-Real Madrid): 34 puan

IFFHS 2023'ün en iyi futbolcularını belirledi: Cristiano Ronaldo'dan dikkat çeken tepki!

4- Rodri (Manchester City): 55 puan

IFFHS 2023'ün en iyi futbolcularını belirledi: Cristiano Ronaldo'dan dikkat çeken tepki!

3- Lionel Messı (PSG - Inter Miami): 85 puan

IFFHS 2023'ün en iyi futbolcularını belirledi: Cristiano Ronaldo'dan dikkat çeken tepki!

2- Kylian Mbappe (PSG): 105 puan

IFFHS 2023'ün en iyi futbolcularını belirledi: Cristiano Ronaldo'dan dikkat çeken tepki!

1- Erling Haaland (Manchester City): 208 puan

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