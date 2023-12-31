IFFHS 2023'ün en iyi futbolcularını belirledi: Cristiano Ronaldo'dan dikkat çeken tepki!
Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu'nun (IFFHS) belirlediği 2023 yılının en iyi futbolcuları listesi açıklandı.
Listede yer verilmeyen Ronaldo, gönderiye 'kahkaha emojisi' kullanarak tepki gösterdi.
IFFHS'nin değerlendirmesine göre yılın en iyi 10 futbolcusu şu şekilde:
10- Lautaro Martinez (Inter): 7 puan
9- Vinicius Junior (Real Madrid): 8 puan
8- Bernardo Silva (Manchester City): 9 puan
7- Harry Kane (Tottenham-Bayern Münih): 18 puan
6- Kevin De Bruyne (Manchester City): 27 puan
5- Jude Bellingham (Dortmund-Real Madrid): 34 puan
4- Rodri (Manchester City): 55 puan
3- Lionel Messı (PSG - Inter Miami): 85 puan
2- Kylian Mbappe (PSG): 105 puan
1- Erling Haaland (Manchester City): 208 puan
En Çok Okunan Haberler
-
- 2024 MTV oranları belli oldu!
- Erdoğan 'Süper Kupa' sessizliğini bozdu
- Fenomen Azad Yılmaz gözaltına alındı
- 'Açıkça söyleniyor, devlet operasyon yapacak'
- Doğu Perinçek'e göre Suudiler 'haklı'
- Cep telefonu yurtdışı kayıt harcı ve pasaporta dev zam!
- İktidara çok sert 'Suudi Arabistan' tepkisi
- Bursa'da korkutan deprem!
- Sanatçı Leman Sam hastaneye kaldırıldı!
- Süper Kupa krizi sonrası 'kayıp' aranıyor!