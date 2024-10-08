İlhan Mansız'dan Semih Kılıçsoy iddiası: 'İçeriden şu bilgiyi aldım...'
Süper Lig ekibi Beşiktaş'ın efsane isimlerinden İlhan Mansız, katıldığı bir televizyon programında siyah-beyazlı takım hakkında görüşlerini aktardı. Mansız, genç futbolcu Semih Kılıçsoy'un süre bulamaması hakkında, "İçeriden şu bilgiyi aldım. Semih Kılıçsoy'un bazı test değerleri Van Bronckhorst'un istediği seviyede değil" ifadelerini kullandı.
Süper Lig'in 8. haftasında Gaziantep FK ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Beşiktaş'ta Van Bronckhorst, Semih Kılıçsoy'a hiç süre vermemişti. Ünlü yorumcu İlhan Mansız, Tivibuspor ekranlarında Semih Kılıçsoy'un süre bulamamasıyla ilgili konuştu. Mansız'ın açıklamaları şöyle:
"İÇERİDEN ŞU BİLGİYİ ALDIM..."
"İçeriden şu bilgiyi aldım. Semih Kılıçsoy'un bazı test değerleri Van Bronckhorst'un istediği seviyede değil."
"Bu ne olabilir? Yüklenme sonrası istediği çabuklukta rejenerasyona geçememek gibi."
"BELKİ DE FİZİKSEL ANLAMDA..."
"Eğer hoca test değerlerini yeterli görmüyorsa oyuncuyu korumak isteyebilir veya oynatmak istemeyebilir."
"Bir kanat oyuncusunun kondisyon değerleri çok yüksek olmalı."
"Dolayısıyla belki de fiziksel anlamda Semih'i tam hazır bulmuyor şu an."
10 MAÇTA 3 GOLE KATKI
Semih Kılıçsoy bu sezon Beşiktaş formasıyla 10 maça çıktı.
19 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 425 dakika süre bulurken 3 asistlik skor katkısı verdi.
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