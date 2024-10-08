İlhan Mansız'dan Semih Kılıçsoy iddiası: 'İçeriden şu bilgiyi aldım...'

"İÇERİDEN ŞU BİLGİYİ ALDIM..."

"İçeriden şu bilgiyi aldım. Semih Kılıçsoy'un bazı test değerleri Van Bronckhorst'un istediği seviyede değil."

"Bu ne olabilir? Yüklenme sonrası istediği çabuklukta rejenerasyona geçememek gibi."